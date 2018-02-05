Satrançta 2018 Türkiye Kupası'nın sahibi Fethi Apaydın oldu

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: \"Satranç sporundaki centilmenlik ülkeye dalga dalga yayılsın\"

ANTALYA / DHA

Satranç ustalarının \"2018 Türkiye Kupası\" mücadelesi nefesleri kesti. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya\'da düzenlenen kupa yarışında, 11 tur süren zorlu mücadelenin ardından FM (FIDE Ustası) Fethi Apaydın şampiyon oldu. Kadın sporcular kategorisinde ise Handenur Şahin zirvede yer aldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü satranç takımının ikinci kaptanı da olan Fethi Apaydın, iki aydır yoğun bir şekilde kupaya hazırlandığını söyleyerek, \"Uzun yıllardır sürdürdüğüm antrenörlük kariyerimin ve aktif sporculuğa verdiğim 7 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşamak muhteşem bir duygu\" dedi.

Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bölümü öğrencisi olan Handenur Şahin de, \"Bir sonraki yıl hedefim genel kategoride ilk 15\'e girmek. Kıran kırana geçen ve her yıl zorluk derecesi artan bu yarışta mücadele etmekten keyif alıyorum\" diye konuştu.

\"SATRANÇ, İNSANİ DEĞERLERİMİZİ GÜÇLENDİREN BİR SPOR\"

Türkiye Kupası\'nda 7 yaşından 79 yaşına kadar 388 sporcunun kıyasıya mücadele ettiğini söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı:

\"Türkiye Şampiyonalarında kırdığımız rekorların yanı sıra sporcularımızın centilmenliği, engelli sporcularımızın katılımı ve başarısı da bizi memnun etti. Satranç sporu engel tanımıyor ve sporcularımızın centilmenliği ile birlikte örnek davranışları Türkiye\'nin gelecek nesilleri için umutlarımızı arttırıyor. Satranç sporunda yaşadığımız güzelliklerin tüm ülkeye dalga dalga yayılmasını ve bu güzelliklerin çocuklarımıza örnek olmasını arzu ediyoruz. Türkiye Kupası\'nda 8 gün boyunca 7 yaşındaki en küçük sporcumuz Hasan Emre Kış\'tan 79 yaşındaki en büyük sporcumuz Kadir Duran\'a kadar herkes büyük bir centilmenlikle yarıştı. Satranç, insani değerlerimizi güçlendiren özel bir spor dalı.\"

7 YAŞINDAN 79 YAŞINA KADAR 388 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Türkiye Kupası\'nda 7 yaşından 79 yaşına kadar Türkiye dört bir yanından katılan ustalar şampiyonluk mücadelesi verdiler. Antalya\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası\'na 78 ilden 388 sporcu katıldı. Toplam 40 bin TL para ödülünün dağıtıldığı Türkiye Kupası\'nı FM Fethi Apaydın kazanırken, IM (Uluslararası Usta) Ufuk Sezen Arat ikinci, GM (Büyükusta) Kıvanç Haznedaroğlu ise üçüncü oldu. Kadın sporcular kategorisinde lider Handenur Şahin olurken, 2\'nci Buse Naz Koçyiğit ve 3\'üncü İpek Aslı Yassıbağ oldu. 50 yaş üstü sporcular kategorisinde birinci IM Turhan Yılmaz, ikinci Turhan Korkmaz ve 3\'üncü Selami Gözübüyükoğlu oldu.

ÖDÜL TÖRENİNDE MADALYALAR VE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Dereceye giren sporculara madalyaların ve kupaların verildiği ödül törenine TSF Başkanı Gülkız Tulay, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Recep Yılmaz, Kemer Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak, TSF Başkan Vekilleri Prof. Dr. Yusuf Doğruer ve Aşkın Keleş, Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Solakoğlu ve Ali Ümit Şifaver, kurul başkanı ve üyeleri, il temsilcileri ve sporcular katıldı. Ödül töreninde turnuvanın başhakemi ve gözlemcisine, Kemer Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürüne fidan sertifikası takdim edilirken, Hataylı sporcu Mehmet Deniz Erbaş\'a ise en centilmen sporcu olarak madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

EN BAŞARILI İL İZMİR OLDU

Türkiye Kupası\'nda iller sıralamasında liderliği ise 78 il arasından İzmir göğüsledi. İzmir\'i Antalya ve Mersin takip etti. Türkiye Kupası final sıralamasının ilk altısında yer alan FM Fethi Apaydın, IM Ufuk Sezen Arat, GM Kıvanç Haznedaroğlu, IM Mert Yılmazyerli, IM Ege Köksal ve FM Diyap Büyükaşık 2018 Türkiye Şampiyonası\'nda yarışma hakkı da elde ettiler. Türkiye Kupasında derece sıralamasına göre ilk 20\'ye giren sporculara ve kategori ödülü kazanan sporculara da para ödülü dağıtıldı.

\"DAHA FAZLA TURNUVADA YER ALACAĞIM\"

Beşiktaş Jimnastik Kulübü satranç takımının ikinci kaptanı ve Apaydın Satranç kurucusu olan 2018 Türkiye Kupasının sahibi FM Fethi Apaydın Kupa\'ya iki aydır yoğun bir şekilde hazırlandığını belirterek duygularını şu şekilde dile getirdi:

\"Son 7 yıldır aktif oyunculuğu bırakmıştım ve antrenörlük yapıyordum. İyi sporcular geldikçe de kendimi geliştirmem gerekiyordu. Sonunda sporculuğa bu güzel turnuva ile dönüş yapmaya karar verdim. Turnuvadan 2 ay önce çalışmalara başladık. Son 1 ay yaş grupları için yoğun kamplar yaptık. 11\'de 10 puan ile sahalara dönüş yaptığım için mutluyum. Tüm sporcularımız beni takip etti ve onlara da iyi örnek olup güven verdiğim için çok mutluyum. Artık daha fazla turnuvada oynayacağım.\"

\"TÜRKİYE KUPASI\'NDA MÜCADELE ETMEKTEN KEYİF ALIYORUM\"

Türkiye Kupası\'nda mücadele etmekten keyif aldığını dile getiren Kadınlar kategorisi şampiyonu Handenur Şahin ise şu ifadeleri kullandı:

\"Türkiye Kupası benim bir kadın sporcu olarak mücadele etmekten memnun olduğum bir turnuva. Kupa\'da karşılaşmalar kıran kırana geçiyor. Maçları analiz ederek eksik yönlerimi fark ediyorum. Farklı şehirlerden farklı insanlarla tanışıyorum. Bu turnuvada 8 puanı hedeflemiştim ama beklemediğim bir yerde kaybım oldu ve 7 puanda kaldım. Kadın kategorisinde birinci oldum ama gelecek yıl ilk 15\'e girmeyi hedefliyorum.\"

(FOTOĞRAFLI)