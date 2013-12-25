Satranç ve boks arasındaki benzerlik

Satranç ve boks, çoğu kişiye yan yana gelemeyecek ikili olarak görülebilir, fakat satranç konusunda uzman yorumculardan Jonathan Rowson, boksun satranca en çok benzeyen bir spor olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Satranç zihinsel sporların en önde geleniyken, boks ise açıktan vahşi bir spor dalı olarak algılanmasına rağmen pek çok boksör aynı zamanda satrança ilgi duyuyor. Bu isimleren en tanınanı ise Eski dünya ağır-siklet şampiyonu Lennox Lewis.

Lewis'e şu sıralar boks ringinden çok satranç tahtasına eğilmiş şekilde rastlanıyor.Boksörlerin satranç oynaması ya da satranç oynayanların boks maçı yapması birçok kişiyi şaşırtıyor.Levis, satrançtaki rakiplerinin, boksör olduğunu duyduklarında, kendisini yenebileceklerini düşündüklerini, yenildikleri zaman ise bundan ciddi rahatsız olduklarını söylüyor.

Satrançtaki unvanını, doktora yapmış olan Vitali Klitschko'ya karşı başarıyla savunmuş olan Lewis, satranç oynayan tek boksör de değil. Klitschko'nun boks şampiyonu olan ağabeyi Wladimir de satranç oynuyor.

Lewis, şakayla eski boksör rakibiyle kendisi arasında bir satranç maçı organize edilmesi isteğini de iletiyor.Ancak, satranç maçına ilgi, 2003 yılında milyon dolarlara varan hasıla getiren maç kadar olur gibi görünmüyor.

Boks ile satrancı, beyin gücü ile kas gücünü birleştirmenin insanlara ilginç gelmesi, insanlara Alice Harikalar Diyarında kitabından bir sahne gibi geldiği için hatırı sayılır bir ilgi uyandırıyor.

Satranç boks maçında, rakipler birbirleriyle hem ringde boks yaparak hem de satranç oynayarak yarışıyor.Galip ise, farklı şekillerde ama esas olarak mat ya da nakavt ile belirleniyor.

Birbirlerinin yüzlerini vücutlarını yumruklarla döven rakipler, eldivenlerinden birini çıkarıp düelloya satranç tahtasında devam ediyorlar.

Maçın yorumcusu da bu arada, bir aktiviteden diğerine sürreel bir şekilde geçiyor ve boks maçını anlatır gibi satranç maçını ya da satranç maçını anlatır gibi boks maçını anlatıyor.

Rekabetin saflığı

Satranç konusundaki uzmanlığı kabul gören yorumculardan Jonathan Rowson, boksun satranca en çok benzeyen spor olduğunu söylüyor. Rowson'a göre ortak yan rekabetin saflığı: "Her iki aktivitede de teke tek mücadeleye aracılık yapan hiç bir şey yok. Boksta eldiven var fakat, top, kale, sopa ya da raket yok."

Vahşet ve gaddarlık da var. Boksta bu vahşet şeffaf, satrançta bu biraz daha ulvi bir düzeye çekilmiş olsa da oradaki gaddarlıkta da hiçbir eksiklik yok.Rowson, satranç maçındaki duygusal itki ve verdiği acının boksla karşılaştırılabileceği görüşünde.

Satrançta galip gelmek de, çok ciddi bir güç istenci gerektiriyor.Amerikalı dünya satranç şampiyonu, rakibinin egosunun kırıldığı andan büyük zevk aldığını söylüyor.

Rus dünya şampiyonu Garry Kasparov, "Satrancın en şiddet dolu spor" olduğunu ve rakibin "egosunu dağıttığını" söylemişti.Boksör Lennox Lewis, neredeyse her gün satranç oynuyor ve oyunun doğu Londra'nın zorlu mahallelerinde büyürken kendisini sorunlardan uzak tutmaya yaradığını düşünüyor.

Lewis'e göre satranç, kendisine ringde de yardımcı olmuş ve oyunun faydasını Mike Tyson'a karşı oynadığı maçta dahi gördüğünü düşünüyor.

Boksöre göre, Tyson, karmaşık bir stratejik düşüncesi olan biri değil fakat tek boyutlu bir dövüşçü.

Satranç taşları, eksi boksörün kocaman elinde oldukça kırılgan duruyor. Ancak Lewis, "Ben zihinsel savaşı seviyorum" diyor.