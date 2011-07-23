Satranç 'ustaları' Avrupa'dan ikinci oldu

T24 - Türkiye satrançta uluslararası bir başarıya daha imza attı. Romanya’nın Iasi kentinde 14-22 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa 18 Yaş Altı Takım Şampiyonası”nda, tümü satranç ekolünden gelen 10 takım arasında, 14.5 yaş ortalamalı Genç Satranç Ulusal Takımı ikinci oldu ve “Gümüş Madalya” kazandı. Şampiyonada birinciliği Polonya aldı.
Güçlü rakiplerle yarıştılar
Şampiyonaya, satrançta iddialı Polonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Slovenya, Hırvatistan, Almanya, İsrail takımları katıldı. 2005 yılından bu yana İş Bankası’nın ana sponsorluğunu üstlendiği Genç Satranç Ulusal Takımı, başlarında Satranç Altyapı Teknik Direktörü Mikhael Gurevitch’in olduğu Burak Fırat (17), Cemil Can Ali Marandi (13), Batuhan Daştan (13), Vahap Şanal (13), Cankut Emiroğlu (16) gibi sporcular ile son 5 yılda Avrupa ve dünya şampiyonalarında 130’a yakın madalya aldı.
Dünya satrancının “yükselen yıldızı” olarak görülen Türk satrancı, bu başarıyla ilk kez takım halinde gümüş madalya kazanmış oldu.