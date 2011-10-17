Satranç, tavla ve okeye de ÖTV

T24 - Maliye ÖTV Kanunu’nda kumarhaneler için getirilen yüzde 20’lik ÖTV’yi tavla, satranç, kızmabirader, tombala takımları üreticileri için de geçerli saydı.



Maliye lüks otomobil, alkol, sigara ve cep telefonlarının ardından çocukların oynadığı scrabble dahil, tavla, satranç, kızmabirader ve okey takımlarına bile özel tüketim vergisi (ÖTV) getirdi. Ancak bu ürünlere konulan vergi bir kanun ile yapılmadı. Hatta yeni vergiden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bile haberi yok.



Çünkü yeni vergi bir ‘özelge’ ile getirildi. Habertürk gazetesinin haberine göre olay Kahramanmaraş’ta bir oyun takımları üreticisinin Maliye’ye başvurup ‘bizim ürettiğimiz ürünler ÖTV’ye tabi mi diye sorması ile başladı. Maliye’nin bir süredir vatandaşların ve şirketlerin tereddüt ettiği konularda görüş veren birimi Ankara’da bulunuyor ve bu birimin verdiği görüş tüm Türkiye genelinde uygulanıyor. Bu görüşe de özelge veya mukteza deniliyor.



İşte Kahramanmaraş’ta tavla, okey ve satranç takımları gibi oyun aletleri üreten firmanın sorduğu soruya Ankara’dan “Evet ürettiğiniz ürünlere ÖTV var” yanıtı gelince haber tüm sektöre yayıldı.

Kumar aleti saydı



Maraşlı firmanın Maliye’ye gönderdiği yazıda “imalatını yaptığınız CD kabı, plastik tavla, ahşap tavla, okey takımı, satranç takımı, kızmabirader takımı tombala oyunu gibi oyun ürünlerinin teslimi ile zar, tavla pulu, okey taşı ve istakası gibi oyun ürünlerinin bütün ve münferit olarak satılması halinde ÖTV’ye tabi olup olmadığı” görüşü istendi.



Maliye verdiği özelgede 4760 sayılı ÖTV Kanunu’nun 4 sayı listesindeki ürünlerin ÖTV’ye tabi olduğunu belirterek firmaya ürettiği oyun aletleri için yüzde 20 ÖTV ödemesi gerektiğini yazdı. Bu görüşe göre Maliye firmanın üretiği satranç, tavla, kızmabirader ve scrabble gibi oyunları içinde taş ve zar barındırdığı için kumarhanelerde oynanan oyunlar sınıfına soktu.