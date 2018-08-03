SAT'lar iki amiral çıkardı, Akar'ın yakın ekibi terfi aldı; işte YAŞ'ta dikkat çeken isimler

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının sevk ve idaresini başarıyla gerçekleştiren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi etti, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi bir sene daha uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal'ın oramiralliğe yükseltildiği kararlar kapsamında Deniz Albaylar Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe Sualtı Taaruz Komutanlığı bünyesinden çıkan amiraller olarak dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından alınan kararlara ilişkin açıklama yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarında terörle mücadele harekatlarında sağlanan başarının etkisi ve bu yöndeki terfiler dikkati çekti.

Suriye'nin kuzeyinde operasyonları başarıyla komuta eden, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının sevk ve idaresini gerçekleştiren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi. Diyarbakır'daki 7. Kolordu Komutanı Sinan Yayla ile Genelkurmay Harekat Başkanı Kemal Yeni de korgeneralliğe yükseltilen isimler oldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK mensuplarınca açılan çukurların kapatılması ve ilçenin PKK'lılardan temizlenmesindeki operasyonda başarıyla görev yapan, sonrasında Genelkurmay Harekat Planlama Daire Başkanı olan Tuğgeneral Levent Ergün bir üst rütbeye yükseltilen bir diğer isim oldu. Balyoz davasından mahkum edilen Ergün, beraat etmesinin ardından 2015'teki Şura'da generalliğe terfi etmişti.

Geçen seneki Şura'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın başına atanarak Özel Kuvvetler Komutanı olan Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, tümgeneralliğe yükseltildi. Çorbacı, 2014 YAŞ kararlarıyla albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etmiş, askerlik hayatının büyük bölümünü komando olarak geçirmiş, ihtisas kurslarını başarıyla tamamlamıştı.

Harp okulu komutanlarına terfi

Terfi eden komutanlar arasında Hava ve Deniz Harp Okulu komutanları da bulundu. Hava Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran ile Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral İbrahim Özdem Koçer bir üst rütbeye yükseltilen diğer isimler arasında yer aldı.

Amirallere suikast davası kapsamında 2011'de tutuklanan Koçer, yeniden yargılama sonucu 2014'te özgürlüğüne kavuşmuş, 2015'te ise amiralliğe terfi ettirilmişti.

Geçen yıl görev süresi bir sene uzatılan Mustafa Oğuz da tümgeneralliğe terfi eden bir başka isim oldu.

Denizde komutan tekrar oramiral oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı koramiral rütbesiyle yerine getiren Adnan Özbal, YAŞ kararları kapsamında bir üst rütbeye terfi ettirildi. 2015'te koramiralliğe terfi ettirilen Özbal, 2016-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.

26'ncı Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak 22 Ağustos 2017'de göreve başlayan Özbal bu görevi koramiral rütbesiyle yerine getirmişti. Yapılan terfiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığında komuta yeniden oramiral rütbesine taşındı.

Ege Ordusu'nda bir sene uzatma

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in görev süresi ise bir sene uzatıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneralliğe terfi eden ilk dört isim pilot albaylardan oluştu. Söz konusu isimler arasında yer alan Hava Pilot Albay Tansel Çokuysal, "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na dönen isimler arasında bulunuyordu.

Akar'ın yakın ekibi

YAŞ kararları kapsamında terfi edenler arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Koruma Müdürü Albay Mustafa Köksal ile Özel Kalem Müdürü Albay Remzi Albasan da yer aldı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Köksal, darbe girişiminin ardından Akar'ın yanında göreve başlamış, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerden temizlenmesinde görev almıştı. Albasan ise darbe girişiminin sonrasında Akar'ın özel kalem müdürlüğünü yapmaya başlamıştı.

SAT'lar iki amiral çıkardı

YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe'nin, SAT bünyesinden çıkan "ilk" amiraller olduğu ifade ediliyor.

Ecevit ve Kireçtepe, "Poyrazköy Davası"nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taaruz Komutanı ve Sualtı Taaruz Komutan yardımcısı olarak üniformalarını giymişti. Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.