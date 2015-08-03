Satışlarda istediği sonucu elde edemeyen Samsung, indirim yapıyor

Samsung, hem Galaxy S6 hem de Galaxy S6 Edge model telefonlarının fiyatlarını düşürdü. Birkaç gün önce Samsung'un Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge'in fiyatını düşürmeyi planladığı haberi gelmişti. Bugün Hollanda'dan gelen bilgiler ise Samsung'un bu planını gerçeğe dönüştürmeye başladı.

Hollanda'da Galaxy S6'nın 32 GB'lık versiyonu 699 Euro'luk önerilen fiyat üzerinden satılıyordu. Yarından itibaren, yani indirim başladıktan sonra cihaz 100 Euro'luk bir indirim alarak 599 Euro üzerinden satılacak.

Aynı şekilde Galaxy S6 Edge'in 32 GB'lık versiyonu için de bir indirim geldi. Eski fiyatı 849 Euro olan cihaz artık 699 Euro üzerinden satılacak. Her iki cihazın 64 GB'lık versiyonları 100 Euro daha pahalı olarak satılacakken, yeni fiyatlar S6 için 699, S6 Edge için 799 Euro olacak.

Shiftdelete'in haberine göre yeni fiyatlarla Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge çok da ucuzlamış değil ancak şüphesiz ki bu indirim satışlarda bir hareketliliğe yol açacaktır. Zira son çeyrek sonuçları beklendiği gibi gelmemişti ve Samsung'un yeni bir hamle yapması gerekiyordu.

Bu fiyatların şu an sadece Hollanda için geçerli olduğunu ve yakında Avrupa geneline yayılma ihtimali olduğunu hatırlatalım. Avrupa'yı içine alması beklenen bu indirim trendinin Türkiye'yi kapsayıp kapsamayacağını yakında öğreneceğiz.