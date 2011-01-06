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Özel Dosya

Satırla dehşet saçan Bangladeşli hizmetçi da serbest

Tutukluluk sürelerini sınırlayan 102. maddenin yürürlüğe girmesinin ardından Bangladeşli hizmetçi Rahman Hafizar da tahliye oldu...

06 Ocak 2011 02:00



ASUMAN ARANCA

T24-ANKARA 

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk sürelerini sınırlayan 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilenler arasına, Ankara'da 12 Temmuz 1999'da Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Şerif Ül İslam'ın Hoşdere Caddesi'ndeki evini kan gölüne çeviren Bangladeşli hizmetçi Rahman Hafizar da katıldı. Yeni yürürlüğe giren kanun uyarınca, İslam'ın eşi ve oğlunun boğazını Bangladeş'e özgü bıçakla keserek öldüren, İslam'ı da ağır yaralayan Hafizar tahliye edildi. Cezası en son 21 Eylül 2005'te yeni TCK'ya uyarlanarak 41 yıl 3 aya mahkum edilen Hafizar, 14 Temmuz 1999'dan bu yana tutuklu bulunuyordu. 


Eşi ve oğlunun boğazını kesti, 'Ataşe yaptı' dedi

Hafizar, 12 Temmuz 1999'da Ankara'nın Bangladeş Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Şerif Ül İslam'ın Hoşdere Caddesi'ndeki evinde dehşet saçtı. Bangladeş'e özgü satırla önce Ataşe'nin oğlu Siraz'ın, ardından başka bir odada bulunan Ataşe'nin eşi Kismak'ın boğazını kesen Hafizar, kapıyı kilitledikten sonra İslam'ı da ağır yaralayarak ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. Hafizar'ın üzerindeki kanlı elbiseleri gören taksi şoförü, şüphelenerek polise haber verdi. Polisten ancak 20 saat kaçabilen Hafizar, yakalandığında, "Eşi ve oğlunu, ikisiyle de ilişkim olduğundan Ataşe öldürdü" iddiasında bulunmuştu.


41 yıl 3 aya mahkum oldu

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hafizar hakkında açılan davanın son kararı 21 Eylül 2005'te verildi ve Hafizar'ın cezası AB'ye uyum yasaları doğrultusunda değiştirilen yeni TCK'ya uyarlandı. Uyarlama kararına göre Hafizar, yeni TCK hükümleri doğrultusunda Ataşe'nin eşini öldürmekten 16 yıl 8 ay, oğlunu öldürmekten 16 sene 8 ay, Ataşe'yi öldürmeye teşebbüsten 7 yıl 6 ay ve hırsızlık suçundan 5 ay olmak üzere toplam 41 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Ancak Yargıtay, kararı, halen Bangladeş'te bulunan Ataşe'nin, Hafizar'ın cezasının yeni TCK'ya uyarlanmasına karşı diyeceklerinin sorulmadığı gerekçesiyle usulden bozdu. 


Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme, bozma kararı sonrasında Ataşe'nin Bangladeş'teki adresine tebligat gönderdi, ancak yanıt hâlâ mahkemeye gelmedi. CMK'nın tutukluluk sürelerini düzenleyen 102. maddesinin 1 Ocak 2011'de yürürlüğe girmesiyle mahkeme, dava dosyasını önceki gün yeniden ele aldı ve 11 yıl 6 aydan fazla süredir tutuklu bulunan Hafizar'ın, yeni yasaya göre tutuklulukta geçirilebilecek 5 yıllık süreyi aştığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. 

Ataşe'nin eşi ve oğlunu öldüren, Ataşe'yi de ağır yaralayan ve toplam 41 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Hafizar'ın, dün tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Hafizar'ın yargılamasına tutuksuz olarak devam edilecek.


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