Satın alındılar dediği futbolcuları açıkladı

“Bana 50 milyon teklif edildi, kabul etmedim. Ancak daha sonra futbolcularımız Halil İbrahim ve Zlatko, 15 milyona maçı satarak Bursaspor’u ligde bıraktılar” diyen G.Birliği Başkanı, 2007’de de Antalyaspor’dan şike teklifi aldıklarını söyledi.



Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, “Yıllar önce bir kulüp başkanının şike teklifini reddettim. Sonra o başkan, ‘Sağol İlhan ağabey, sayende param cebimde kaldı. Sana önerdiğim paranın 10’da 1’ine senin futbolculardan ikisini satın aldım ve maçı istediğimiz gibi bitirdik’ dedi” iddiasında bulunmuştu. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Cavcav, dün o futbolcuların isimlerini de açıkladı: Halil İbrahim Eren ve Zlatko.



Maç 2-2 bitmişti



NTV Spor’a bağlanarak olayın detaylarını anlatan Cavcav, şunları söyledi:

“Futbolcuların bir tanesi Halil İbrahim, diğeri Zlatkov.. 1985-86 yılıydı sanırım. Bana 50 milyon teklif edildi, kabul etmedim. Ancak daha sonra 15 milyona futbolcularımız maçımızı satarak, Bursaspor’u ligde bırakmışlardır. Maçın bitmesine 15 dakika kala takım 2-1 galipken son 15 dakikada gol yedik. Bursaspor 2-2’lik skorla ligde kaldı. Biz o ana kadar 15 milyon lira karşılığında maçın satıldığını bilemezdik. Ancak bu isimler damgalandı ve belirlendi. Bu nedenle de Gençlerbirliği’nden atıldı.



Antalya da teklif etti



İlhan Cavcav ayrıca, 26 Mayıs 2007’de, 2006-07 sezonunun son haftasında Antalyaspor’u 3-1 yenerek küme düşürdükleri maçtan önce kırmızı beyazlı kulüpten şike teklifi aldığını öne sürerek şöyle konuştu:



“Teklifi sunan Antalyaspor yönetim kurulunda o zaman benim sevgi duyduğum bir arkadaşımdı.. O dönemde Çaykur Rizespor, Gaziantepspor ve Denizlispor ile kritik durumdaydı. Ben reddettim.

Maçın primi 75 bin TL idi. Futbolcularla görüştüm ve ‘Maçı kaybetmemiz halinde hem Rizespor, hem Gaziantepspor hem de Denizlispor tarafından Gençlerbirliği maçı sattı damgası yiyeceğimizi’ söyledim ve şerefleri için oynamalarını istedim. Sonuçta da maçı kazandık.”



Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı



Cavcav’ın elinde belge var mı?



Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın iddialarına, Radyospor’da cevap verdi. Yazıcı, “İlhan bey 1984’te böyle bir olay yaşandı da açıklamak şimdi mi aklına geliyor? İlhan Cavcav’ın bu davranışını zul kabul ediyorum. 25 sene önce bu olay olmuş, elinde belgesi, şahidi mi var? Bu sözleri yüzünden İlhan Bey’e saygımı yitirdim.”



Halil İbrahim Eren



Parayı almadım ama kötü oynadım



“O maç öncesi Cavit Çağlar’ın, İlhan Cavcav’a şike için 50 milyon lira teklif ettiğini duydum. Cavcav kabul etmemiş. Sonra Bursaspor Kaptanı beni aradı ve, ‘Şike için sana ve arkadaşlarına 10 bin lira vermek istiyoruz’ dedi. Ben de para teklifini reddettim ama, ‘Tamam sıkmam’ dedim. Zlatko’ya da durumu anlattım. O maçta benimle birlikte Zlatko iyi oynamadı.”