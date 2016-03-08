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Dünya

Satın aldığı evin bacasında 35 bin Euro'luk servet buldu

Parayı bulan kişi, sahibinin vasiyeti üzerine serveti kanser fonuna teslim etti

08 Mart 2016 13:07

Norveç’in başkenti Oslo’nun Majorstua bölgesinde yeni bir ev satın alan, Norveçli emlak komisyoncusu Vemond Thorkildsen üç arkadaşı ile evin tamirat gereksinmesini incelerken şömine bacasının içinde posta zarflarının içine doldurulmuş 325 bin Norveç kronu (35 bin Euro) buldu. Thorkildsen, eski ev sahibine ait olan bulduğu parayı, yaşlı çiftin vasiyeti üzerine kanser fonuna teslim etti.

CNN Türk'ün haberine göre, daha önce yaşlı bir Norveçli çiftin yaşadığı öğrenilen eski evin, çiftin vasiyeti doğrultusunda Kanser Fonu’na devredildiği Emlak Komisyoncusu Vemod Thorkildsen’de evi Kanser Fonu’nun açık arttırmasında 1.1 milyon Norveç Kronu’na bir kaç hafta önce satın aldığı öğrenildi.


Bacanın içine gizlenmiş parayı bulduklarında ilk aklına gelen şeyin hemen bir uçağa atlayıp tatile çıkmak olduğunu söyleyen Vemod Thorkildsen ‘‘Parayı bulduğumuzda önce soğuk terler döktüm. Sonra arkadaşlarla sevinçten hoplayıp zıplamaya başladık. Biraz sakinleştikten sonra parayı iade etmek gerektiğini düşünmeye başladım. Zira evde yıllarca yaşlı bir çift yaşamış ve mirasını Kanser Fonu’na vasiyet etmişlerdi.’’ dedi.


Kanser Fonu İkinci Sekreteri Ole Aleksander Opdalshei de ‘’Gerçekten sevindirici bir haber. Parayı bulan kişinin dürüstlüğünden çok etkilendim. Bundan hiç kimseye bahsetmeyebilirdi’’ diye konuştu.

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