Satılık ve kiralık yazlık konutta fiyat artışları yüzde 135'i buldu!

Yalova’dan Hatay’a kadar bütün Marmara, Ege ve Akdeniz sahillerinin yazlık konut kiraları ile konut satış fiyatları, bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte yüzde 135’e varan oranlarda arttı.

Emlak platformu hepsiemlak’ın açıkladığı Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre yaklaşan bayram tatili öncesi Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yazlık yerlerde talep ve fiyatlar yüksek oranlarda artış gösterdi.

Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi sonuçlarını açıkladı. Hem satılık hem de kiralık konutlardaki aylık ve yıllık değişim rakamları tüketicilerden gelen talebi ortaya koydu.



Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 78 ile İzmir-Seferihisar ilk sırada yer aldı.



Seferihisar’ı yüzde 69-54 arasındaki değişimler ile Muğla-Fethiye, Antalya-Serik, İzmir-Urla, Aydın-Didim, Muğla-Bodrum, Muğla-Milas, İzmir-Çeşme, Antalya-Döşemealtı ve Aydın-Kuşadası takip etti.

İlçe bazında bakıldığında ise son 1 ayda Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde satılık konut fiyatı en çok artan ilçelerde İzmir-Foça, Muğla-Milas, Balıkesir-Erdek, Antalya-Serik ve Muğla-Fethiye ilk 5 arasında yer alıyor.

Kiralıkta en fazla artış Balıkesir-Edremit'te

Kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı bir önceki yıla oranla Balıkesir-Edremit’te 11 TL’den 26 TL’ye yükselerek yüzde 135’lik bir artış oldu.

Yüzde 83’lük artışın yaşandığı Aydın-Kuşadası’nda ise fiyatlar bir yıl içerisinde 15 TL’den 28 TL’ye yükselmiş durumda. Antalya-Konyaaltı yüzde 63 ile, Muğla-Bodrum yüzde 62 ile, İzmir-Çeşme yüzde 55 ile ve Antalya-Alanya da yüzde 53 ile yüzde 50’nin üzerinde artışın gerçekleştiği illerin başında geliyor.

Satılık konutlarda Muğla ilk sırada yer alıyor

Verilere göre, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki satılık konut fiyatlarının yıllık bazdaki değişiminde yüzde 54’lük artış ile Muğla ilk sırada yer aldı.

Muğla’da geçen yılın aynı döneminde ortalama 5 bin 296 TL olan metrekare birim fiyatı 8 bin 182 TL’ye yükseldi. Muğla’yı yüzde 45-22 arasındaki artışla Antalya, Hatay, Aydın, Balıkesir, Mersin (İçel), İzmir, Tekirdağ, Çanakkale ve Yalova takip etti.