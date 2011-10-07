‘Satıcı değil, içiciyiz’

T24

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu, Yamaçlı Mahallesi 652 Sokaktaki bir evde sahte rakı satışı yapıldığını tespit etti.Mehmet K'ya ait olduğu belirlenen evde yapılan aramada 127 şişe sahte rakı ile 60 şişe gümrük kaçağı rakı ve viski ele geçirildi. Polis ekipleri, Mehmet K'yı evde bulamazken, eşi Gülcan K.'yı gözaltına aldı.Gözaltına alınan Gülcan K'nin evde ele geçirilen rakı ve viskilerin satışını yapmadığını, eşinin içtiğini söylediği öğrenildi.Kadına ve eşine gümrük kaçağı mal satmak ve sahte rakı satarak halkın sağlığını tehdit etmek suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.Zanlı Gülcan K. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.