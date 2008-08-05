

Tempo24-



Lugano’ya Manchester United, Juventus, Real Madrid; Edu’ya ise Juventus ile Milan resmen talip oldu. Başkan Aziz Yıldırım, “Şampiyonlar Ligi’nde final istiyoruz” diyerek pazarlık masasına bile oturmadı...



Aurelio ve Güiza derken...



Önce Marco Aurelio’nun Real Betis’e gidişi büyük şok yarattı... Sonrasında ise Daniel Güiza için ödenen 14 milyon Euro’luk bonservis ücreti çok tartışıldı... Fenerbahçe camiasında bir grup, “İcraatlar tamamıyla doğru” diyerek yönetim kuruluna tam destek çıkarken; önemli bir kesim de, “Aurelio gönderilmemeli, Güzia’ya bu para verilmemeliydi” görüşünü savundu. Gözler hep Aziz Yıldırım’daydı. Çünkü Başkan sürekli, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayarak tarihi bir başarı elde eden Sarı-Lacivertli ekibin, bu sezon çıtayı daha yükseğe koyacağını söylüyordu.



Ne Alex ne de Deivid...



Güiza'nın yanı sıra Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz’ı da kadroya katan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan eldeki yıldızlarını korumaya aldı. Çünkü Devler Ligi’nde oynanan üst düzey maçların ardından, takımdaki iki yıldızın ismi, Avrupa devlerinin transfer listelerinde zirveye yazılmıştı. Bu isimler ne Alex ne Deivid ne de Carlos’tu. Manchester United, Juventus ve Real Madrid, Lugano; Milan ile Juventus ise Edu için girişimlerine başlamış, aracılar vasıtasıyla iki futbolcuyla temas kurulmuştu. Devlerin sonraki hedefi ise Fenerbahçe Yönetimi oldu.



Son söz: Sat-mı-yo-ruz



İspanya'nın son Gol Kralı Güiza’ya 14 milyon Euro ödediği için eleştirilen Yıldırım’a Lugano için önerilen teklif tam 20 milyon Euro’ydu. (Yaklaşık 36 milyon YTL) Ardından Aziz Başkan’ın kapısı Edu için çalındı. Bu kez masaya konulan rakam şuydu: 13 milyon Euro (Yaklaşık 24 milyon YTL). Rakamlar uçuk, ama hedefler de büyüktü. Kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Fenerbahçe Başkanı, adeta bir serveti elinin tersiyle itip, Avrupa devlerine şu mesajı yolladı: “Biz, Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak bir takım yaratmak istiyoruz. Bu nedenle iki futbolcumuzu da satmıyoruz.”



Kaynak: FANATİK





