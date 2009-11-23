SAT Komandosu Yüzbaşı Zeki Şen’in katili sokaklarda

Yüzbaşı Zeki Şen’i öldürdükten sonra cezaevine gönderilen tinerci Emrah Eraydın, sadece 4 yıl cezaevinde kaldı.



Madde bağımlısı olduğu için askerlikten de çürüğe çıkarılan Eraydın yine sokaklara döndü. Tiner kullanmaya devam eden, sokakta insanların yolunu kesip para isteyen Eraydın tüm bu yaptıklarını soğukkanlılıkla anlattı. Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Eraydın: “Sabah saat 10-11 gibi uyanıyoruz. Üzerimizdeki parayla nalbura gidip tiner alıyoruz. Sinyal çekmeye gidiyoruz. Sinyal çekmek bizim gibi madde bağımlılarının kullandığı terimdir. Para istemek anlamında kullanırız. Sinyal çekerek topladığımız paralar ile akşam pazarlara gidip yiyecek alıyoruz. Kaldığımız yerlerde bir tüpümüz var. Yemek yapıyoruz, bu sayede de karnımızı doyurabiliyoruz.” dedi.



“Kafam iyiyken cesurum”



“Tiner kullandıktan sonra o cesaretle para isteyebiliyorum. Çünkü insan kafası iyiyken cesur oluyor, utanmadan para isteyebiliyor. Zaman zaman tiner çekmediğimde bilinçli hareket ediyorum. Kimseden para istemiyorum. Tedavi olup, yeni bir hayata başlamak istiyorum. Tineri kullanınca vücudu uyuturuyor. Soğuğu hissetmiyoruz. Eğer yardım ederlerse daha güzel yeni bir hayat neden olmasın.”