-SAT KOMANDOLARI GÖZ AÇTIRMIYOR ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Hint Okyanusu'nda Panama Bayraklı bir ticari gemiye deniz haydutları roketatar ve hafif silahlarla saldırdı. TCG Giresun fırkateyninin saldırı mevkisine intikal etmesinin ardından, Sualtı Taarruz (SAT) komandoları helikopter harekatıyla gemiye indi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notuna göre, dün sabah saatlerinde Hindistan sahillerinden 400 deniz mili mesafede Panama bayraklı ve Çin Halk Cumhuriyetine ait bir firma tarafından işletilen ''M/V FULL CITY'' isimli ticari gemiye deniz haydutları saldırdı. Bölgeye en yakın askeri gemi olan TCG GİRESUN (F-491) fırkateyni, derhal saldırı mevkisine doğru intikal etti. TCG GİRESUN tarafından bölgede görev yapan Çin Halk Cumhuriyeti Deniz Görev Kuvveti ile de irtibat kurularak saldırıya uğrayan gemi hakkında detaylı bilgi alındı ve gemi mürettebatının emniyetli bölmede olduğunun teyit edildi. Helikopter ve gemi tarafından yapılan incelemede, ticari gemiye deniz haydutları tarafından roketatar ve hafif silahlar ile saldırıldığı tespit edildi. Emniyetli bölmedeki gemi kaptanı ile telefon irtibatı kurulmasını müteakip geminin kontrol edilmesi maksadıyla SAT komandoları helikopter harekatıyla ticari gemiye indirildi. Yapılan detaylı inceleme ve arama sonucunda gemide deniz haydudu bulunmadığı tespit edilerek gemi emniyete alındı. Daha sonra, 24 gemi mürettebatı bulundukları bölmeden çıkarıldı ve geminin intikaline devam etmesi sağlandı.