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Ekonomi

SAS’tan 3 bin, Macy'den 7 bin kişinin işine son verildi

İskandinav Havayolları Şirketi 3 bin çalışanını, ABD'li mağaza zinciri Macy's 7 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

03 Şubat 2009 02:00

İskandinav Havayolları Şirketi (SAS) 3 bin çalışanını, ABD'li mağaza zinciri Macy's 7 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Stockholm merkezli SAS tarafından yapılan açıklamada, 2008 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zararın artması üzerine 3 bin çalışanın işine son vermeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan ABD'de önde gelen mağazalar zinciri Macy's tarafından yapılan açıklamada, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ü olan 7 bin çalışanı işten çıkaracağını belirtti

Açıklamada, işten çıkarmaya neden olarak küresel kriz nedeniyle tüketici harcamalarında görülen düşüşler gösterildi.

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