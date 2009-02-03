SAS’tan 3 bin, Macy'den 7 bin kişinin işine son verildi

İskandinav Havayolları Şirketi (SAS) 3 bin çalışanını, ABD'li mağaza zinciri Macy's 7 bin çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.



Stockholm merkezli SAS tarafından yapılan açıklamada, 2008 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre zararın artması üzerine 3 bin çalışanın işine son vermeyi planladığı belirtildi.



Öte yandan ABD'de önde gelen mağazalar zinciri Macy's tarafından yapılan açıklamada, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 4'ü olan 7 bin çalışanı işten çıkaracağını belirtti



Açıklamada, işten çıkarmaya neden olarak küresel kriz nedeniyle tüketici harcamalarında görülen düşüşler gösterildi.

