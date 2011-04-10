-SASON'DA SELE KAPILAN BİR KİŞİ ÖLDÜ SASON (A.A) - 10.04.2011 - Batman'ın Sason ilçesinde sele kapılan bir kişi, hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Yolüstü Köyünde oturan Ali Aydar (60), köy yakınlarından geçmekte olan Sason Çayı kenarında iken suyun aniden yükselmesi üzerine, sele kapılarak kayboldu. Yakınları ve köylüler tarafından yapılan çalışmalar sonunda, sudan Aydar'ın cesedi çıkarıldı. Aydar'ın cenazesinin, Sason Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından Yolüstü Köyü mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.