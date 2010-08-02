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Şaşo Hala'dan Kılıçdaroğlu'na 'yiğitoğlan' lakabı

Bülent Ecevit’e “Karaoğlan” ismini takan Şehzade Şahin, Kılıçdaroğlu'na da 'yiğitoğlan' lakabını taktı.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars’ta Bülent Ecevit’e “Karaoğlan” ismini takan Şehzade Şahin’i ziyaret etti. "Şaşo Hala" olarak bilinen Şahin, Kılıçdaroğlu’na “yiğitoğlan” lakabını taktı.


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kars’ta Bülent Ecevit’e “Karaoğlan” ismini takan Şehzade Şahin’i ziyaret etti. Şahin, Kılıçdaroğlu’na “yiğitoğlan” lakabını taktı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kars Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinginde bir konuşma yaptı.


Kılıçdaroğlu, ''Dokunulmazlıkların arkasına saklanan adamlar, kul hakkı yiyenlerdir. Kul hakkı yiyenleri affetmeyin, oyunuz 'hayır'lı olsun'' dedi.


AK Parti iktidarının darbe iddialarının arkasına saklanarak mağdur rolü oynadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Darbe geliyor deyip darbenin, e-muhtıra verenin arkasına sığınmak... Millet artık bunları yemeyecek, çünkü artık sizin Kemaliniz var. Ben sizden biriyim” diye konuştu.


'ŞAŞO HALA’YI ZİYARET

NTV'de yer alan habere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'e ''Karaoğlan'' lakabını veren 85 yaşındaki Şehzade Şahin'i, Kars'ın Susuz ilçesinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu ''Sen bizim starımızsın'' diyerek karşılayan Şahin, çevresindeki herkese ''Referandumda 'hayır' oyu verin'' dediğini anlattı.


TORUNLARINA İŞ İSTEDİ


Kılıçdardoğlu'ndan işsiz iki torunu için iş isteyen Şahin, ''Onları bir ekmek sahibi yap, ben de sana dua ederim'' dedi.


‘SENİN ADIN DA YİĞİTOĞLAN’

Kılıçdaroğlu'na ''Umudumuz sende, sen kurtaracaksın'' diyen Şahin, Kılıçdaroğlu'na ne lakap taktığının sorulması üzerine, ''O karaoğlandı, senin adın da yiğitoğlan'' karşılığını verdi.

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