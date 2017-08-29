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Şaşmaz, İncir Festivali'nin sunuculuğunu yapacaktı

Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde 8-9 Eylül'de yapılacak olan 'İncir Festivali'nin sunuculuğunu, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın yapacak olduğu ortay

29 Ağustos 2017 00:24

Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde 8-9 Eylül\'de yapılacak olan \'İncir Festivali\'nin sunuculuğunu, İstanbul Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz\'ın yapacak olduğu ortaya çıktı. 
İstanbul Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz\'ın, 8-9 Eylül\'de Germencik\'te yapılacak olan ve Hadise ile Aleyna Tilki\'nin de katılacağı İncir ve Sanat Festivali\'nde sunuculuk yapacağı ortaya çıktı. Şaşmaz\'ı festivalde görecekleri için heyecanlı olan Germencikliler sanatçının ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadı.
Şaşmaz\'ın ölümünden kısa süre önce sanatçı ile yazıştığını ve festivalde buluşacaklarını söyleyen Aydınlı Gazeteci Veysel Karahan, \"Vatan Şaşmaz ile Ağustos ayı içerisinde hem telefonla görüştük hem de Whatsapp üzerinden mesajlaşmıştık. Ben Vatan ağabeyle 1 buçuk yıl önce tanışmıştım. En son Denizli\'de bir program sonrasında sohbet etmiştik. Telefonla ara ara görüşürdük. Çok samimi, içten ve mütevazi bir kişiliği vardı. Ben haberi aldığımda çok üzüldüm. Kendisi 8-9 Eylül\'de Aydın\'a geleceğini söylemişti. Çok üzgünüm\" dedi.  

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