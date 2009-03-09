T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şaşkın mahkûm firar edip geri döndü

ABD'de cezaevinden firar eden mahkum, çaldığı sigara paketleriyle cezaevine tekrar girmeye çalışırken yakalandı

09 Mart 2009 02:00

ABD'de cezaevinden firar eden bir mahkum, çaldığı sigara paketleriyle gizlice cezaevine tekrar dönmeye çalışırken yakalandı.

Şerif Tommy Gregory, Georgia eyaletinde bulunan Woodbine cezaevinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Harry Jackson adlı mahkumun spor yapılan avlunun kapısını açtıktan sonra dış parmaklıklara tırmanarak kaçtığını, olayın anlaşılmasıyla alarma geçildiğini söyledi.

Gardiyanlar, bir süre aradıkları Jackson'ı, 14 paket sigarayla gizlice sürünerek cezaevine girmeye çalışırken yakaladı.

Sigaraların cezaevi yakınlarındaki bir dükkandan çalındığı, Jackson'ın, şimdi de firar ve soygun suçlarından yargılanacağı kaydediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24