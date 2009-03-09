Şaşkın mahkûm firar edip geri döndü

ABD'de cezaevinden firar eden bir mahkum, çaldığı sigara paketleriyle gizlice cezaevine tekrar dönmeye çalışırken yakalandı.



Şerif Tommy Gregory, Georgia eyaletinde bulunan Woodbine cezaevinde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Harry Jackson adlı mahkumun spor yapılan avlunun kapısını açtıktan sonra dış parmaklıklara tırmanarak kaçtığını, olayın anlaşılmasıyla alarma geçildiğini söyledi.



Gardiyanlar, bir süre aradıkları Jackson'ı, 14 paket sigarayla gizlice sürünerek cezaevine girmeye çalışırken yakaladı.



Sigaraların cezaevi yakınlarındaki bir dükkandan çalındığı, Jackson'ın, şimdi de firar ve soygun suçlarından yargılanacağı kaydediliyor.

