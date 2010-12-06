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''ŞAŞKIN HIRSIZ'' YAKALANDI KOCAELİ (A.A)

06 Aralık 2010 13:50

-''ŞAŞKIN HIRSIZ'' YAKALANDI KOCAELİ (A.A) - 06.12.2010 - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir büfeden çaldığı malları aynı yere satmaya çalışan kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'dan iki gün önce Kocaeli'ye gelen Cengiz M. (20) İzmit'te Ankara Caddesi üzerindeki bir büfeye gece yarısı kapısının kilidini zorlayarak girdi. İçeride bulunan çok sayıda gıda malzemesi ve meşrubatı çalan Cengiz M. sabahleyin de çaldığı malzemeleri paraya dönüştürmek için Kozluk Mahallesindeki bir markete satmaya çalıştı. Market sahibi de malları alamayacağını belirterek farkında olmadan zanlının hırsızlık yaptığı büfeye gitmesini söyledi.  Zanlı da tarif edilen yerin hırsızlık yaptığı büfe olduğunu fark etmeyerek geldiği büfede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı mallar da büfe sahibi tarafından tutanakla teslim alındı.

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