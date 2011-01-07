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ŞAŞIRTAN HIRSIZLIK ÇANAKKALE (A.A)

07 Ocak 2011 11:23

-ŞAŞIRTAN HIRSIZLIK ÇANAKKALE (A.A) - 07.01.2011 - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, 9 metre yükseklikteki direkten indirilen yaklaşık 1 ton ağırlığındaki trafonun parçaları çalındı.  Beldeye bağlı Çakmaklı mevkisindeki 9 metre yükseklikteki direkte bulunan trafo, elektrik nakil hatları kesilerek kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bulunduğu yerden indirildi. Hırsızlar, trafodaki çeşitli malzemeler ile bakır telleri çaldılar.   Bir avcının, yetkililere haber vermesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayı sonrası bölgeye giden UEDAŞ Lapseki İşletmesi yetkilileri, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki trafonun direkten indirilip parçalarının çalınmasının şaşkınlığını yaşadılar.  Hırsızlık olayının zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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