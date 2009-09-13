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Dünya

SAS komandoları Libya ordusunu eğitiyor

İngiliz ordusunun elit birimi olan SAS’ın (Special Air Service-Özel Hava Servisi), Libya askerlerine eğitim verdiği bildirildi.

13 Eylül 2009 03:00

İngiliz ordusunun elit birimi olan SAS’ın (Special Air Service-Özel Hava Servisi), Libya askerlerine eğitim verdiği bildirildi.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, geçmişte İngiliz askerlerine karşı savaşan IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) militanlarına silah sağladığı iddia edilen Libya ordusu, 6 aydır İngiliz SAS komandoları tarafından eğitiliyor. Telegraph, SAS komandolarının, geçmişte savaştıkları militanlara silah sağlayan bir ülkenin askerlerine eğitim vermekten rahatsız olduğunu yazdı.

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