SAS komandoları Libya ordusunu eğitiyor

İngiliz ordusunun elit birimi olan SAS’ın (Special Air Service-Özel Hava Servisi), Libya askerlerine eğitim verdiği bildirildi.



İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, geçmişte İngiliz askerlerine karşı savaşan IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) militanlarına silah sağladığı iddia edilen Libya ordusu, 6 aydır İngiliz SAS komandoları tarafından eğitiliyor. Telegraph, SAS komandolarının, geçmişte savaştıkları militanlara silah sağlayan bir ülkenin askerlerine eğitim vermekten rahatsız olduğunu yazdı.