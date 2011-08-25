-SAS komandoları Kaddafi'nin peşinde LONDRA (A.A) - 25.08.2011 - Özel eğitimli, İngiliz SAS komandolarının Libya'da Muammer Kaddafi'nin peşinde olduğu bildirildi. Sky kanalının haberine göre, komandolar muhaliflerin Muammer Kaddafi'yi bulmasına liderlik ve yardım ediyor. İngiliz Daily Telegraph gazetesi de haberi bugün manşetine taşıyarak, savunma kaynaklarının SAS komandolarının birkaç haftadır Libya'da bulunduğunu doğruladığını, Trablus'a girilmesinde komandoların önemli rol oynadıklarını bildirdi. İngiltere Başbakanı David Cameron'ın talimatıyla görevlendirilen komandoların sivil kıyafetli olduklarına dikkati çeken gazete, komandoların ayrıca muhaliflerle aynı silahları taşıdıklarını kaydetti. Libyalı muhalifler, Kaddafi'yi sağ ya da ölü getirene 1 milyon 300 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.