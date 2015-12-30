"Cizre'deki operasyonlara SAS komandoları da katılıyor"

Güneydoğu Anadolu'daki çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) özel kuvvet birimlerinden birisi olan Sualtı Savunma Grup Komutanlığı da (SAS) devreye girdi. SAS timlerinin özellikle Şırnak’ın Cizre ilçesinde çok sayıda tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları (EYP) imha ettiği, timlerin ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de zaman zaman kaydırıldığı bildirildi

Patlayıcı imha etme, patlayıcıların nereye yerleştirildiği, terörle mücadele ve VIP korumada çok özel eğitim almış olan SAS’ların, misina ile sokaklara ve evlere tuzaklanan El Yapımı Patlayıcıları (EYP) bulup imhasında devrede oldukları bildirildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre bölgede 3 SAS timi görev yapıyor. Bu timler Hakkâri Yüksekova ve Çukurca ile Mardin’deki 70. Mekanize Piyade Tugayı’nda konuşlu. Subay ve astsubaylardan oluşan SAS timlerinin özellikle Şırnak’ın Cizre ilçesinde çok sayıda tuzaklanmış EYP’yi imha ettiği, timlerin ihtiyaç duyulan diğer bölgelere de zaman zaman kaydırıldığı bildirildi.

3-4 tabur özel kuvvet

Bölgede SAS’lar dışında yine özel eğitimden geçmiş Amfibi Deniz Piyade Tugayı da bulunuyor. Karargâhı İzmir Foça’da olan bu tugayın bir taburu ‘Özel Amfibi Deniz Piyade Taburu’ adı altında 1993-2001 yılları arasında Cudi Dağı’nda görev yapmıştı.

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı ‘Bordo Bereli’ olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan da 3-4 taburun (yaklaşık 200 kişi) kritik çatışmabölgelerinde bulunduğu bildirildi. Özel Kuvvetler de, polis özel harekât timleri ve komandolarla birlikte hassas nokta operasyonlarda görev alıyor. Özel Kuvvetler’in çoğunlukla PKK’nın keskin nişancılarının etkisiz hale getirilmesinde başarılı operasyonlar yaptıkları kaydedildi.