-SARVAN: HAKEMLER MAÇTAN 1 GÜN SONRA DEĞERLENDİRİLSİN ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan, hakem hatalarıyla ilgili sıcağı sıcağına değerlendirme yapmanın doğru olmadığını belirterek, ''Hakemlerle ilgili değerlendirmeyi maç bittikten 24 saat sonra yapmak gerekir'' dedi. Yeni sezon öncesinde Süper Lig kulüplerini ziyaret ederek bilgilendirme toplantıları yapan Oğuz Sarvan, Ankaragücü Kulübü'nü ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sarvan, 10 gün önce hakem kampını tamamladıklarını ve bunun ardından Süper Lig kulüplerini ziyaret ederek yeniliklerle ilgili kulüpleri bilgilendirdiklerini, kulüplerin görüşlerini dinlediklerini söyledi. Kulüplerle yapılan görüşmelerde az ama önemli geri bildirimlerin geldiğinin altını çizen Sarvan, bunları hakemlere ileteceklerini ifade etti. Hakem camiası olarak son 3 sezonda istikrarlı bir görüntüye kavuştuklarını vurgulayan Oğuz Sarvan, ''Hakemlerimizden her sene biraz daha iyi performans bekliyoruz. Kadromuzda fazla değişiklik olmuyor. Son 3 senede istikrarlı bir görüntümüz var. Her sene bir önceki yıla oranla daha ileri gidiyoruz. Hakemlerimiz her sezona bir önceki sezonun tecrübesini de katarak giriyor. Son dönemde hakemlerimiz Avrupa'da daha fazla maçta görev alıyor. Avrupa Hakem Komitesi ile yakın ilişki içindeyiz. Bunun da katkısı oldu. Hakemlerimiz, daha ünlü takımların maçlarına atanmaya başladı. Hakemlerimizin geçen haftaki notları da oldukça yüksek. Hakemlerimizin önleri açık diye düşünüyorum'' dedi. -PROFESYONEL HAKEMLİK- MHK Başkanı Oğuz Sarvan, profesyonel hakemliğe geçiş olup olmayacağına dair bir soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Dünyada profesyonel hakemliği tam olarak uygulayan hiçbir ülke yok. Bu konuda en ileri ülke İngiltere. Orada da hakemler yüzde 80 hakemliğe, yüzde 20 kendi işine zaman ayırıyor. Dünya Kupası finalini yöneten hakemin esas mesleği polislik. Haftalık çalışma saatinin yüzde 20'sini polisliğe ayırıyor. Bunun çok tartışılacak tarafları var. Biz de bu konuyu hakem arkadaşlarımızla görüşmeye başladık. Zaten bazı arkadaşlar profesyonel gibi yaşıyorlar. Şu anda hakemlerin taleplerini belirliyoruz. Bununla ilgili bazı şeyler önümüzdeki günlerde oturacaktır.'' -HAKEMLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER- Sarvan, hakemlerin maçın hemen ardından eleştirilmelerinin yanlış bir uygulama olduğunu düşündüğünü belirterek, ''Kısa bir süre önce Dünya Kupası yaşadık. Orada da önemli hakem hataları oldu. Hatalar futbolun bir parçası. Bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Türkiye'de tepkiler biraz aşırı oluyor. Bu hataları daha olağan karşılamak lazım. Hakemlerle ilgili değerlendirmeyi bence maçtan en az 24 saat sonra yapmak gerekir. Sıcağı sıcağına değerlendirme yapmak çok doğru olmuyor. Özellikle futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler, biraz daha rahatladıktan sonra beyanat verirlerse daha faydalı olur. Kamuoyunun da dünya kupasındaki hataları hiç unutmamasını arzu ediyoruz. İnsan olmaktan kaynaklanan hatalar her zaman olacaktır. Daha çok anlayış bekliyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.