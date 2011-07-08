-SARVAN: GÖREVİM SÜRESİNDE ŞİKAYET GELMEDİ İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Oğuz Sarvan, görev süresi içinde MHK tarafından hiçbir hakemle, yöneteceği herhangi bir maçla ilgili hiçbir konuşma yapılmadığını açıkladı. Sarvan, ''Hakemlere de yönetecekleri müsabaka ile ilgili herhangi bir etkileme teşebbüsü olduğunda derhal MHK'ye bilgi vermesi talimatı verilmiştir. Hakemlerden de MHK'ye bu konuda herhangi bir şikayet gelmemiştir'' dedi. Oğuz Sarvan, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunu meşgul eden futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma konusunda medyada değişik haberlerin yer aldığına dikkati çekerek, bu konuda, hakemlerle ve MHK ile ilgili medyaya yansıyan her türlü konuşmanın MHK'nin ve hakemlerin gıyabında yapıldığını vurguladı. Sarvan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ''MHK'nin TFF içindeki tek muhatabı olan TFF Başkanı ile ilişkiler; sadece olağan işleyiş, görev ve sorumluluk sınırları çerçevesinde gerçekleşmiş, herhangi bir hakemle konuşulması veya herhangi bir takımın talebi olduğuna dair hiçbir konuşma geçmemiştir. Bunun aksi yönünde konuşmalar yapılmışsa da bunlar tamamen MHK bilgisi dışında ve gıyabında gerçekleşmiştir. Şubat 2008-Haziran 2011 tarihleri arasında başkanlığını yaptığım MHK tarafından hiçbir hakemle, yöneteceği herhangi bir maçla ilgili hiçbir konuşma yapılmamıştır. Hakemlere de, yönetecekleri müsabaka ile ilgili herhangi bir etkileme teşebbüsü olduğunda derhal MHK'ye bilgi vermesi talimatı verilmiştir. Hakemlerden de MHK'ye bu konuda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 2010-11 sezonu Spor Toto Süper Lig müsabakalarında 21 hakem düzenli olarak görev almıştır. Bu hakemlerin 10 kadarı en üst düzey maçları yönetebilecek deneyime sahiptir. Sezonun özellikle ikinci yarısında UEFA sıralamasında en üstte olan hakemlerimiz ağırlıklı olmak üzere, bu hakemler görev yapmıştır. Bu nedenlerden dolayı böylesine karmaşık bir ortamda, futbolun en önemli aktörlerinden biri olan hakemler hakkında yalan yanlış birkaç haberden öteye hiçbir ilişki, konuşma vs. şeklinde bir itham yoktur ve olması da mümkün değildir. Kamuoyunun bu spekülasyonlara itibar etmemesini dilerim.''