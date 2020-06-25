Sarunas Jasikevicius, Barcelona olmazsa Fenerbahçe'ye gelecek

Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni koç arayışlarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, Zeljko Obradovic'in eski öğrencisi Sarunas Jasikevicius'u gündemine aldı.

7 sezonluk Zeljko Obradovic dönemi sona eren Fenerbahçe Beko'da koç arayışları hız kazandı. Yerli antrenörlerle görüşme halinde olan sarı-lacivertliler, esas hedefini Sarunas Jasikevicius olarak belirledi.



Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas'ın paylaştığı bilgiye göre Fenerbahçe Beko, takımın başına Zalgiris'i çalıştıran Sarunas Jasikevicius'u getirmek istiyor.



Genç antrenör ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertli yönetim, Jasikevicius'tan henüz net bir yanıt alamadı.

Barcelona'yı bekliyor

Jasikevicius'un Fenerbahçe'ye net yanıt vermemesinin nedeni de Barcelona'yı bekliyor oluşu.



Litvanyalı gazeteci, İspanya Ligi'nin bitmemesi nedeniyle Jasikevicius'un beklemeye geçtiğini ve Barcelona'nın şampiyon olamaması halinde koç Svetislav Pesic'le yollarını ayırıp Jasikevicius'a teklif yapacağını belirtti.