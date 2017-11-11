Saruhanlı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Saruhanlı İlçesi\'nde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir\'de de hafif hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56\'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir\'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.

