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Dünya

'Şartlar sağlanırsa lağvedilmeyi görüşebiliriz'

İspanya’da silahlı ETA örgütü internetten yaptığı açıklamada, 'Gerekli şartlar sağlanırsa Fransa ve İspanya ile örgütün lağvedilmesini görüşmeye hazırız' ifadesi yer aldı

25 Kasım 2012 14:36

İspanya'da silahlı ETA örgütü çözülme sinyali verdi. ETA, "Gerekli şartlar sağlanırsa lağvedilmeyi görüşebiliriz" açıklaması yaptı.
 
İspanya’da silahlı ETA örgütü internetten yaptığı açıklamada, ‘’Gerekli şartlar sağlanırsa Fransa ve İspanya ile örgütün lağvedilmesini görüşmeye hazırız" ifadesi yer aldı

Geçen yıl silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklayan ETA, militanlarının evlerine yakın cezaevlerine transfer edilmesini istiyor.

ETA daha önce de Fransa ve İspanya ile doğrudan müzakerelere başlamak için heyet oluşturduğunu duyurmuş, ancak bu girişim İspanya ve Fransa'dan destek görmemişti.

Her iki ülke de ETA'nın koşulsuz silah bırakmasını istiyor.

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütünün 40 yıla yayılan saldırılarında 800'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

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