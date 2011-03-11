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Dünya

‘Sarsıntı olunca kendimi camdan attım'

Japonya’daki 8,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan Türklerden Selimhan Kılıç, sarsıntı başlayınca kendini camdan dışarı attığını söyledi.

11 Mart 2011 02:00

T24 - Japonya’daki 8,9 büyüklüğündeki depremi yaşayan Türklerden Selimhan Kılıç, sarsıntı başlayınca kendini camdan dışarı attığını söyledi. Kılıç, “Biraz sakinleşince eve girdim. İkinci sarsıntıda da yine camdan atladım” dedi.

Pencereden atlayan tek TürkJaponya’da meydana gelen 8,9 büyüklüğündeki deprem sırasında ülkede bulunan Türklerden İbrahim Selimhan Kılıç, NTV’nin canlı yayınına telefonla bağlandı.

Kılıç, deprem sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Ben Tokyo’ya 20 kilometre uzaklıktaki Tayitama eyaletinin Toka şehrinde oturuyorum. İlk sarsıntı sırasında evdeydim. Bayağı bir şiddetliydi. Kendimi camdan dışarı attım. Fakat uzun sürdü, hemen kesilmedi. Biraz sakinleşir gibi olunca tekrar eve girdim. Ama ikinci kez bir sarsıntı oldu, ben yine camdan atladım. Küçük sarsıntılar halen devam ediyor.

Bulunduğumuz yerde bir sıkıntı yok, sadece gaz kesildi. Japonya birçok yerinde arkadaşlarım var. Onlarla internette görüştüm. Japonya’da yaklaşık 4-5 bin Türk yaşıyor, hiç birinde yaralanma, ölüm veya herhangi bir sıkıntı yoktur. En fazla yıkım Miyagi tarafında oldu. Orada ölü sayısı 60 diye veriliyor.”

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