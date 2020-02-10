SARS'tan daha öldürücü; yeni tip Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 908'e yükseldi

T24 Dış haberler

Çin’de yeni tip Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 908'e yükseldi. Virüs, dünya çapında 774 kişinin ölümüne sebep olan SARS salgınından daha çok can kaybına sebep oldu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre ülkede doğrulanmış vaka sayısı da 40 bin 171'e çıktı. Salgınla ilgili rakamları gün sonunda yapılan açıklamalarla duyuran Çinli sağlık yetkilileri, son 24 saatte 97 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 24 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ölümlerin çoğu salgının başladığı Hubey bölgesinde meydana geldi. ABD'li yetkililer Vuhan'da virüsten bir vatandaşlarının hayatını kaybettiğini duyurdu.

2002-2003 yıllarında başka bir tip Koronavirüs olan SARS, 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Salgın boyunca Çin dışında sadece Hong Kong ve Filipinler'de can kaybı yaşanan vakalar görülmüştü.

Birçok doktor yeni tip Koronavirüs salgınında Çin'de açıklanan rakamların gerçeğin altında olduğunu çünkü test yapılan hastanelerin yoğunluktan düzgün işleyemediğini savunuyor.