SARS seviyesini aşan Koronavirüs'e yeni isim verildi

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 812’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e yükseldi. Yeni tip koronavirüse 'Yeni Koronavirüs Zatürresi' adı verildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) geçici bir isim verildi. Yeni ismi 'Yeni Koronavirüs Zatürresi' (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle yaşanan can kaybı 812’ye ulaştı, virüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198’e çıktı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Vuhan'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye başlamıştı.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü 'acil durum' ilan etmişti.