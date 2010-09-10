-SARRAZIN'İN İSTİFA KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI BERLİN (A.A) - 10.09.2010 - Alman hükümeti, ülkede yaşayan Müslüman göçmenleri eleştiren Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin'in istifa etme kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Sarrazin'in Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu ile istifası konusunda anlaşmaya varmasının ve Merkez Bankasının tekrar önemli konularla ilgilenebilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Seibert, varılan anlaşma konusunda Alman hükümetinin, ne bankanın yönetim kuruluna ne de Sarrazin'e telkinde bulunduğunu kaydetti. Öte yandan, normalde 2014 yılına kadar bankayla sözleşmesi bulunan Sarrazin'in tazminat almayacağı bildirildi. Sarrazin, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Eylülde görevinden alınması için Cumhurbaşkanı Christian Wulff'a istifa dilekçesini sunduğunu söylemişti.