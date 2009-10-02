Sarrazin'in 'ırkçı' sözleri tepki çekti

Almanya Merkez Bankası (MB) Yönetim Kurulu Üyesi Sarrazin, ülkede yaşayan Türk ve Arap göçmenlere yönelik aşağılayıcı sözleri nedeniyle büyük tepki topladı. Sarrazin eleştiriler üzerine özür diledi. Savcılık ise Sarrazin'in sözleri üzerine inceleme başlattı.



Alman Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Berlin eyaletinin eski Maliye Bakanı Thilo Sarrazin, 'Lettre İnternational' adlı kültür dergisine verdiği röportajda, Berlin'in birçok sorununun kökeninde göçmenlerin olduğunu öne sürerek, 'Yanlış politikalardan dolayı sayıları artan bu kentteki Türk ve Arapların büyük çoğunluğunun manavlıktan başka üretim işlevi yok' dedi.



'Katkısı olmayanlar gitsin'



'Devletten geçinen, bu devlete karşı çıkan, çocuklarının meslekleri için yeterince ilgilenmeyen ve sürekli başörtülü yeni küçük kızlar üretenleri kabul etmek zorunda değilim' ifadesini kullanan Sarrazin, kentteki Türklerin yüzde 70’i ve Arapların yüzde 90’ı için bu tespitin geçerli olduğunu öne sürdü. Sarrazin, 'Buraya bir katkısı olan ve bir yere ulaşmak isteyen herkes hoş gelmiştir. Diğerleri başka yere gitsin' ifadelerini kullandı.



Yüksek eğitimlilerin dışında Almanya'ya yabancıların gelmesine ve göçmenlere sosyal yardım verilmesine karşı çıkan Sarrazin, Türk gençlerinin kültürlerinden dolayı kadın öğretmenlerini dinlemediklerini öne sürerek, bunu 'skandal' olarak niteledi. Sarrazin, göçmenlerin Alman toplumuna uyum sağlamayı istemediklerini, uyum sağlayamadıklarını iddia etti.



Merkez Bankası’ndan tepki



Berlin eyaletinin Sosyal Demokrat Partili eski Maliye Bakanı olan ve Mayıs ayında Alman Merkez Bankası'nın Yönetim Kurulu’na katılan Sarrazin’in sözleri, basında ve kamuoyunda büyük tepki topladı.



Berlin-Brandenburg Türk-Alman İşadamları Derneği (TDU) Başkanı Hüsnü Özkanlı, Türk göçmenlerin Alman iktisadi yaşamı içerisinde daha güçlü rol oynamaya çalıştıklarını, yeni istihdam olanakları yarattıkları ve gençlerin eğitimine önem verdiklerini söylerken, 'Uyum konusunda istekli olduğumuzu göstermek için daha ne yapmamız gerek? Saçlarımızı sarıya mı boyatmamız gerekiyor?' ifadelerini kullandı. Diğer Türk dernekleri de Thilo Sarrazin'in açıklamalarını kınadı.



Tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Merkez Bankası, Sarrazin’in sözlerini 'ayrımcılık içeren ifadeler' olarak nitelendirerek, Sarrazin’i eleştirdi.



64 yaşındaki siyasetçi, geçmişte de yaptığı gaflar nedeniyle birçok kez eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Sarrazin, Berlin'de maliye bakanı olarak yaptığı dönemde de sosyal düzeyi düşük ve sosyal yardım alanlara karşı aşağılayıcı açıklamalarıyla biliniyordu Buna karşın Berlin eyaletinin borç yükünü azaltmak için gösterdiği çabalar, siyasetçiye prestij kazandırmıştı.



Sarrazin’den geri adım



Merkez Bankası’nın kendi yönetim kurulu üyesine yönelik tepki açıklamasının ardından, Sarrazin de yazılı bir açıklama ile yanlış anlaşıldığını öne sürdü ve özür diledi. Thilo Sarrazin, 'Amacım Berlin’in sorunlarını ve kente ilişkin perspektifleri renkli bir şekilde anlatmaktı. Hiçbir etnik grubu kötülemek gibi bir niyetim yoktu. Eğer böyle bir izlenim oluşmuşsa bundan büyük üzüntü duyuyor ve özür diliyorum' dedi.



Thillo Sarazzin, röportajda kendi şahsi düşüncesini dile getirdiğini ve Alman Merkez Bankası adına konuşmadığını, bunun yanlış bir şekilde anlaşılmış olmasından dolayı da özür dilediğini kaydetti.



Savcılıktan Sarrazin'e inceleme



Açıklamaları 'çok çirkin' olarak nitelendiren ve büyük tepki gösteren Almanya Türk Toplumu (TGD), Sarrazin'den gelen özür üzerine konunun kendileri açısından kapandığını bildirdi. TGD Başkanı Kenan Kolat, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, 'Sarrazin ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyledi ve özür diledi. Bu konu bizim için kapanmıştır. Sarrazin'in gelecekte bu tür ifadeleri tekrarlamamasını umut ediyoruz' dedi.



Berlin Morgenpost gazetesinin haberine göre ise savcılık, Sarrazin'in sözleri üzerine inceleme başlattı. Savcılık, Alman yetkilinin sözlerinin 'toplumda nefreti körükleme' suçu kapsamına girip girmediğini inceliyor.

