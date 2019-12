-SARRAZİN'E TEPKİLER ARTIYOR BERLİN (A.A) - 29.08.2010 - Almanya'da yaşayan Türkleri ve Arapları yoğun şekilde eleştirmesiyle gündeme gelen Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin'e yönelik eleştiriler artarken, Sarazin kendisini ''Kitabımda Türklerden ya da Araplardan söz etmiyorum, Müslüman göçmenlerden söz ediyorum'' sözleriyle savundu. Sarrazin, "Die Welt" ve "Berliner Morgenpost" gazetelerinde yayımlanan röportajında, her halk grubunun farklı genlere sahip olduğunu tekrarlayarak, "Kitabımda (Almanya Kendini Yok Ediyor) Türklerden ya da Araplardan söz etmiyorum, Müslüman göçmenlerden söz ediyorum. Bunlar Avrupa'nın her yanında diğer halk gruplarına göre topluma çok daha kötü uyum sağlıyor. Bunun nedenleri etnik değil, daha çok İslam kültüründen kaynaklanıyor. Bu özellikle, İngiltere'de Pakistanlılar ile Hintlilerin uyum başarılarını kıyasladığınızda belirgin şekilde görülüyor" dedi. Kitabında Türkleri sevmediği kanısına varıldığı yorumu üzerine Sarrazin, bu görüşü savunanların kitabını gerçekten okumadığını belirterek, özellikle Berlin'in Kreuzberg semtinde yaşayan Türkler hakkındaki görüşlerini, bu insanlara bakarak değil istatistik verilere dayanarak oluşturduğunu, Berlin eyaletinin eski Maliye Bakanı olarak gittikçe artan göçmenlerin masraflarını nasıl karşılayacaklarını düşündüğünü ifade etti. Irkçı olmadığını, ancak gittikçe artan göçten endişe duyduğunu kaydeden Sarrazin, "Almanya'ya yönelik göç gelecekte yüzde 90 oranında Afrika'dan, Ortadoğu'dan ve Türkiye'den olacak" diye konuştu. "Aptallığın genetik olduğunu savunuyorsunuz" ifadesi üzerine Sarrazin, "Bilim adamları, ölçülebilen zekanın yüzde 50 ila 80'inin genetik olduğu konusunda görüş birliği içinde" yanıtını verdi. -SARRAZİN'E TEPKİLER- Öte yandan, Sarrazin'e tepkiler sürüyor. Görevinden ayrılacak olan Hessen Eyaleti Başbakanı Roland Koch, "Bild am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, Sarrazin'in söylemlerinin kabul edilemeyeceğini belirterek, Sarrazin'in, kendisini toplumdan dışladığını söyledi. Koch, Sarrazin'in değindiği konulardan toplumun kaçınmaması gerektiğini, ancak Sarrazin'in sadece sözlü radikalliğe ve tabuları yıkmaya soyunduğunu kaydetti. Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg de, her provokasyonun bir sınırı olduğunu, Sarrazin'in yakışıksız söylemleri ile sınırı aştığını belirtti. Berlin eyaletinin hükümet sözcüsü Richard Meng, Sarrazin'in söylemlerinin gittikçe kötüleştiğini ifade ederek, kendini beğenmiş bir insan gibi aptalca açıklamalarda bulunduğunu ve siyasi terbiye sınırlarını aştığını söyledi. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Genel Sekreteri Stephan Kramer de, Yahudilerin belirli genetiklere sahip olduğunu iddia eden bir kişinin ırkçı düşüncelere saplanmış olduğunu, bu tür bir düşünceyi Yahudilerin kabul etmediğini belirtti. Sarrazin'in geçmişte de halkları birbirine düşürdüğünü ifade eden Kramer, akılcı düşünen Yahudilerin Sarrazin'in kışkırtmalarına kapılmayacağını ve kendisiyle uğraşmayacağını kaydetti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Charlottenburg-Wilmersdorf ilçe teşkilatı başkanı Christian Gaebler de, "Der Spiegel" dergisine yaptığı açıklamada, Sarrazin'e artık katlanamayacaklarını belirterek, Sarrazin'in SPD'den ayrılmaması durumunda kendisini partiden ihraç etmek için girişim başlatacaklarını söyledi. Almanya Merkez Bankası'nın bir sözcüsü de, Sarrazin'in söylemlerinin kendi kişisel düşünceleri olduğunu belirterek, bunların bankadaki görevi ile bir ilgisi olmadığını ifade etti.