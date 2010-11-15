Sarrazin'den 'uyumlu' rötuşlar

T24-Irkçılıkla suçlanan eski Alman siyasetçi Thilo Sarrazin, kitabının yeni baskısından Türklerin ve Arapların tepkisini çeken ifadelerde değişiklikler yaptı.

Almanya’daki Türk ve Arap kökenli göçmenlere yönelik açıklamalarıyla tepki çeken ve Merkez Bankası Yönetim Kurulu’ndan istifa etmek zorunda kalan Thilo Sarrazin, “Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitabının yeni baskılarında değişiklik yaptı. Sarrazin, kitabının son baskısında, Türk ve Araplar’ın geri kalmışlıklarını genetik özelliklerine bağlayan bölümleri çıkardı.

Akraba evliliği tashihi

Kısa sürede 1 milyon satan kitabın 14. baskısında değişikliğe gidildi. “Ortadoğu’dan gelen göçmenlerde, o bölgelerde normal sayılan akraba evliliklerine bağlı olarak genetik bozukluklar görülüyor ve bunlar ortalamanın üzerinde kalıtımsal hastalıkların oluşmasında rol oynuyor” cümlesi çıkartıldı. Yeni baskıda bu cümlenin yerine, daha önce dipnot olarak kullanılan, “Bilimsel araştırmalarda da görüldüğü gibi Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika gibi bölgelerden gelen göçmenlerin eğitim seviyeleri, geldikleri ülkenin ortalamasının da altında” cümlesi kondu.

Yeni baskıda, Müslümanların sayı olarak çoğalmasının yaşlanan Avrupa için tehdit oluşturduğu ile ilgili bölüme de “uzun vadede” ifadesi eklendi.