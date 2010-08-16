-SARRAZIN YENİ KİTABINI PİYASAYA SÜRECEK BERLİN (A.A) - 16.08.2010 - Almanya'da yaşayan Türkleri ve Arapları eleştirmesi ile sıkça gündeme gelen Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin, hükümetin uyum politikasını eleştirdiği "Almanya kendisini ortadan kaldırıyor" (Deutschland schafft sich ab) adlı yeni kitabını piyasaya sürecek. Alman Yayıncılar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Sarrazin'in yeni kitabını 30 Ağustos Pazartesi günü Berlin'de, kadın hakları savunucusu ve sosyolog Necla Kelek'in tanıtacağı belirtildi. Berlin eyaletinin eski Maliye Bakanı da olan Sarrazin, son olarak Darmstadt kentinde haziran ayında katıldığı bir toplantıda, Almanya'da eğitimsiz yabancıların sayıca fazla olmasının toplumu gittikçe "aptallaştırdığını" öne sürmüş ve "Doğal yollardan, gittikçe daha da aptallaşıyoruz. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'dan gelen göçmenler diğer ülkelerden gelen göçmenlerden daha eğitimsiz" şeklinde konuşmuştu. Daha önce de Türk ve Arapları hedef alan açıklamalar yapan Sarrazin hakkında Berlin'de yaşayan bazı Türkler suç duyurusunda bulunmuştu.