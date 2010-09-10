-SARRAZİN İSTİFA ETTİ BERLİN (A.A) - 09.09.2010 - "Almanya Kendini Yok Ediyor" kitabındaki Müslümanlara yönelttiği eleştirileriyle gündemde olan Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Thilo Sarrazin istifa etti. Almanya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, kitabındaki ırkçı dil dolayısıyla polemik yaratan sosyal demokrat yönetim kurulu üyesi Sarrazin'in istifa ettiği belirtildi. Türkleri ve Müslümanları hedef alan açıklamaları ve piyasaya yeni çıkan kitabıyla Almanya'nın gündeminde ilk sıraya oturan Sarrazin günlerdir eleştirilerin hedefinde bulunuyor.