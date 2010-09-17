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Dünya

SARRAZİN GÖREVDEN ALINDI BERLİN (A.A)

17 Eylül 2010 20:44

-SARRAZİN GÖREVDEN ALINDI BERLİN (A.A) - 17.09.2010 - Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Müslümanları eleştiren ve ''Almanya kendisini yok ediyor'' kitabı ile gündemde olan Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Thilo Sarrazin'i görevden aldı. Sarrazin, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, Wullf'un kendisini görevinden aldığını doğrulayarak, ''Almanya Merkez Bankası konusu benim için bitti'' dedi. Sarrazin, Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla görevinden ayrılması konusunda pazarlık yaptıktan sonra görevden ayrılmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu, söylemleriyle Merkez Bankası'na zarar verdiği gerekçesiyle Wulff'tan, Sarrazin'in görevden alınmasını istemiş, ancak anlaşmaya varıldıktan sonra bu talebi geri çekmişti. Görevinden ayrılmasından sonra yaklaşık 10 bin avro emekli parası alacağı belirtilen Sarrazin hakkında, Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) ihraç edilme süreci devam ediyor.

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