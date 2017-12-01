Sarraf'ın itiraflarında üçüncü gün

İran'a yönelik ekonomik ambargoların delindiği iddiasıyla ABD'de açılan davada tanık olan İran asıllı Türk vatandaşı Rıza Sarraf, savcının sorularını yanıtlamaya devam ediyor. Son iki günde mahkemeye İran'ın petrol ticareti yapabilmesi için ambargoyu delmek amacıyla Türkiye'de siyasiler ve kamu bankaları aracılığıyla kurdukları düzeni anlatan Sarraf, bu konuda detayları paylaşmaya devam ediyor.

Önce petrol karşılığı altın adı altında ambargoyu deldiklerini anlatan Sarraf, daha sonra işlemleri gıda ticareti gibi göstermeye başladıklarını itiraf etti. Sarraf duruşmada dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'la bu konuda yaptıkları konuşmaları anlattı.

Duruşmayı takip eden ABD'li gazeteci Adam Klasfeld, Sarraf ile davanın tutuklu sanığı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla arasında duruşma salonunda dinletilen telefon görüşmesi kaydını paylaştı. Görüşmede Sarraf ile Atilla arasında gıda ticaretinin nasıl yapılacağı tartışılıyor.

Sarraf perşembe günkü duruşmada, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın İran'la ticari işlem yapmasına o dönem başbakan olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Hazine Bakanı Ali Babacan'ın talimat ve onayı ile başlatıldığını söylemişti.

İran'a yönelik uluslararası ambargoyu delmek ve kara para aklamak suçlamasıyla Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Sarraf, suçlarını itiraf ederek savcılık lehine tanıklık olmayı kabul etmişti.

İlk kez çarşamba günkü duruşmada tanık koltuğuna oturan Sarraf, İran ambargosunu delmek için Türkiye'deki Halkbank ve dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'la kurdukları düzeni anlatmıştı. Sarraf, Çağlayan'a 45-50 milyon euro civarında rüşvet verdiğini söylemişti.

Sarraf'ın tanık olduğu davada, tutuklu tek sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla da duruşma salonunda bulunyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan hakkında ise aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor.

Reuters/GY/HS

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