17 Aralık operasyonunda bir tahliye

17 Aralık soruşturmasında Muacet Korkmaz ve Emir Eroğlu'nun tahliye edilmesinin ardından bugün de Rüçhan Bayar tahliye edildi. Soruşturmadaki iddialara göre Rüçhan Bayar, Rıza Sarraf'ın yanında çalışıyor ve Mummar Güler ile oğlu Barış Güler'in Sarrafla irtibatını sağlıyordu.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Rüçhan Bayar tahliye edildi. Soruşturma kapsamında işadamı Rıza Sarraf, eski İçişleri Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Muacet Korkmaz ve Emir Eroğlu 20 Ocak tarihinde tahliye edilmiş diğer 12 tutuklunun ise bu hallerinin devamına karar verilmişti. Rüçhan Bayar'ın avukatı tutukluluğun devamı kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 34. Asliye Ceza Mahkemesi Rüçhan Bayar'ın tahliyesine karar verdi.

Soruşturmada Rüçhan Bayar’ın Barış Güler ile Rıza Sarraf arasında köprü olduğu iddia ediliyordu.