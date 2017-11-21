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Dünya
Deutsche Welle

Sarraf davasında jüri seçimi ertelendi

ABD'de yargılanan Rıza Sarraf davasında bugün yapılması planlanan jüri seçimi ertelendi. İlk jürili duruşmanın 4 Aralık'ta yapılması öngörülüyor.

21 Kasım 2017 00:05

New York'ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen İran asıllı işadamı Rıza Sarraf hakkındaki davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi.

Bu ertelemeyle birlikte, ilk jürili duruşmanın da 4 Aralık günü yapılması bekleniyor. Son ara duruşma ise Salı günü yapılacak.

New York'ta bugün düzenlenen duruşmaya İranlı işadamı ile birlikte yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla katılırken, Rıza Sarraf duruşmada yer almadı. Sarraf, geçtiğimiz haftaki ara duruşmaya da katılmamıştı. Aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan da yargılanacak.

Sanıklar ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama ve ABD bankalarını dolandırma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Sarraf hakkında 95 yıl hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası isteniyor. Atilla, 50 yıl hapis cezası ve iki milyon dolar ceza talebiyle yargılanıyor.

ABD medyası, geçtiğimiz günlerde New Yorkta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın savcılıkla işbirliğine başladığını öne sürmüştü.

DHA,Reuters/ÖA,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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