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Dünya
Deutsche Welle

Sarraf davada tanıklık yapacak

ABD'deki davada savcılık Rıza Sarraf'ın iddia makamı adına tanıklık yapacağını açıkladı.

28 Kasım 2017 20:59

İran'a yönelik ambargoyu delme ve kara para aklama suçlamasıyla ABD'de başlayan davada Rıza Sarraf'ın tanık olarak Çarşamba günkü duruşmada ifade vereceği açıklandı.

Savcılığın açıklamasına göre Sarraf suçunu kabul etti ve davada yargılanan tutuklu sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapacak.

Davayı yakından takip eden Türkiye'de iktidardaki AKP'nin sözcüsü Mahir Ünal, Sarraf'ın tanıklık edeceğinin öğrenildiği dakikalarda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu tiyatroyu sahneleyenleri biliyoruz. Bu oyunu tanımıyoruz" diye konuştu.

Ankara yargılamanın Türkiye'ye yönelik siyasi bir dava olduğunu ve soruşturmadaki delillerin sahte olduğunu iddia ediyor.

Mart 2016'da ABD'de tutuklanan Sarraf Pazartesi günkü duruşmada davanın sanığı olmaktan çıkarılmış, tanıklar arasında eklenmişti. Bu Sarraf'ın savcılıkla anlaşmaya giderek cezasının hafifletilmesi karşılığında iddia makamı lehine tanıklık edeceği anlamına geliyor.

CHP'li eski vekil için yakalama kararı

Jürili yargılamanın başlamasına saatler kala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil götürdüğü iddia edilen iki isim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Başsavcılık, Türkiye'den, ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğünü öne sürdüğü CHP eski milletvekili Aykan Erdemir ve Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez hakkında, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme", "amacı dışında kullanma", "hile ile alma ve çalma" suçlarından yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılığın yakalama talebinde bulunduğu yazıda, Erdemir ve Canıtez'in, ABD'deki davada tanık listesinde oldukları belirtildi.

Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 7'inci Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında bahsi geçen suçlardan yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

Atilla'ya 50 yıl hapis cezası isteniyor

ABD'deki davada sanıklar, Washington'ın İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama ve ABD bankalarını dolandırma gibi suçlamalarla karşı karşıya. İddianamede, Sarraf hakkında 95 yıl hapis cezasının yanı sıra 50 milyon dolar para cezası isteniyordu. Atilla, 50 yıl hapis cezası ve iki milyon dolar ceza talebiyle yargılanıyor.

Davada Sarraf ve Atilla dışında sanık konumunda olan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında yakalama kararı bulunuyor. Eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan'ın da yakalanmaları isteniyor.

Türkiye'de 17 ve 25 Aralık 2013'te düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında bir süre tutuklu kalan Sarraf'ın adı siyasi çevrelerle olan ilişkileri nedeniyle gündeme gelmişti

DW/AP/DHA,GY/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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