-SARP'TA KAÇAKÇILARA AĞIR DARBE ARTVİN (A.A) - 20.10.2010 - Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olan ve Gürcistan ile Türkiye'yi birbirine bağlayan Sarp Sınır Kapısı'nda, Türk gümrük muhafaza görevlileri, bu yıl meydana gelen 194 olayda, yaklaşık 4 milyon 759 bin 278 lira değerindeki kaçakçılık olayını aydınlatarak, kaçakçılara ağır darbe vurdu. Operasyonlarda, sınırdan kaçak mal ya da eşya geçirmek isteyen zanlıların, ilginç yöntemler kullandıkları anlaşıldı. Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, gümrük muhafaza görevlilerince, Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı konumundaki Sarp Sanır Kapısı'nda, bu yıl 01 Ocak ile 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen arama ve kontrollerde, 194 kaçakçılık olayı ortaya çıkartıldı. Bu olaylarda, kaçak olarak Türkiye'ye sokulmak istenen 122 bin 678 paket sigara, 5 ton 735 kilogram et, 5 bin 378 litre akaryakıt ve 4 kilogram külçe altın, bin 899 adet cep telefonu, bin 349 cep telefonu bataryasının yanı sıra çeşitli miktarlarda tıraş bıçağı ve ucu, kazak, gözlük çerçevesi, bal, yüklü miktarda sigara kağıdı ve çay ele geçirildi. Bu eşyanın haricinde aramalarda, korsan kitap basımında kullanılan Kültür Bakanlığı Hologramlı bandrol ve etiketler, çimento, kaynak makarası, ampul, plastik boru ve vana gibi malzemelerin de ele geçirilmesi dikkati çekti. Ele geçirilen malzemelerin toplam gümrük değerinin yaklaşık 4 milyon 759 bin 278 lira olduğu kaydedildi. Gümrük Muhafaza görevlileri, bu suçlara karışan çok sayıda kişi hakkında yasal işlem başlatırken, olaylara karışan tır ve yolcu otobüslerin de aralarında bulunduğu 77'si yabancı, 33'ü Türk plakalı 110 araca el konuldu. Ayrıca, Sarp Sınır Kapısını kullanarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen 8 yabancı uyruklu da gümrük muhafaza memurlarınca yakalanıp Hopa Sulh Ceza Mahkemesince ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edildi. Sarp Sınır Kapısı'nda geçen yıl 12 aylık sürede yalnızca 19 kaçakçılık olayı yaşanırken, bu yıl ekim ayına kadar geçen sürede ise 194 kaçakçılık olayı meydana geldi. Sınır kapısında aydınlatılan olay sayısı geçen yıla göre yüzde bin 21 oranında arttı. Bu yıl Sarp Sınır Kapısı'nda en çok sigara, et ve et ürünleri ile akaryakıt kaçakçılığı olayları ortaya çıkarıldı. -KAÇAKÇILAR DA SINIR TANIMIYOR- Sarp Sınır Kapısı'nda başta gümrük muhafaza görevlileri olmak üzere görevlilerin başarılı çalışmalarına rağmen kaçakçılar kaçak eşya geçirmek için ilginç yöntemler deniyor. Bazı zanlıların sınır kapısından kaçak eşya geçirmek için araçların motor, yakıt deposu, şoförün yattığı kısım ya da aracın çeşitli yerlerine yaptırdıkları ''zula'' tabir edilen gizli bölmeler yaptırdıkları, söz konusu eşyaları bu bölmelere saklayarak yurda sokmaya çalıştıkları belirtildi. Bazı kaçakçıların ise özellikle et ya da sigara gibi maddeleri vücutlarına sararak, yurda sokmaya çalıştıkları da ifade edildi.