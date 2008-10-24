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Spor

Sarp ve Sercan açıklaması!

Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yıldız oyuncularını satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

24 Ekim 2008 03:00


Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, yıldız oyuncularını satmak gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

Yazıcı, yaptığı açıklamada, Bursaspor'un başarılı oyuncuları Mustafa Sarp ve Sercan Yıldırım'ın, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden transfer teklifi aldığı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

İki futbolcu için Fenerbahçe Kulübü ile hiçbir şekilde transfer görüşmesi yapılmadığını dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

''Ulusal yayın organlarında çıkan, futbolcularımız Mustafa Sarp ve Sercan Yıldırım'ın Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu futbolcular ile ilgili hiç kimseyle bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Yıldız oyuncularımızı satmak gibi bir niyetimiz yok. Yarın oynanacak olan çok önemli Fenerbahçe maçı öncesinde bu tür haberlerin Bursaspor'un yıpratılması için kasıtlı olarak çıkartıldığını düşünüyoruz. Ayrıca Fenerbahçe karşılaşmasının her iki takım açısından centilmence geçmesini ve sahaya hedefimiz doğrultusunda galibiyet için çıkacağımızı herkesin bilmesini isteriz.''

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