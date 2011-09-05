-Sarp, teröristlerin kabusu olacak ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - ASELSAN, daha önce savaş gemileri için geliştirdiği STAMP ve STOP adı verilen uzaktan komutalı silah sistemlerine, son olarak karada kullanılmak üzere SARP sistemini ekledi. SARP (Stabilized Advanced Remote Platform) sistemi, üzerine takılabilen 12.7 mm ve 7.62 mm çapında makinalı tüfekler ve 40 mm bomba atar ile uzaktaki bir komuta odasından kumanda ile yönlendiriliyor. Üzerinde termal ve TV kameraları olan SARP, lazer mesafe bulucu ve otomatik hedef takibi sayesinde hareket halinde de çok hassas atış yapabiliyor ve hedefi şaşmıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sınır bölgelerindeki askerlerin güvenli bir noktadan çevreyi gözetlemesine ve ani ateşli saldırıya karşılık vermesine olanak sağlayan SARP, sınır güvenliği için özel olarak geliştirildi. Hassas gözetleme yeteneğini, yüksek isabet oranı ve etkin ateş gücü ile birleştiren SARP sistemi, hem taktik kara araçlarında, hem de sabit tesislerde hava ve kara tehditlerine ve asimetrik tehditlere karşı kullanılabiliyor. SARP içerdiği termal ve TV kameraları ile lazer mesafe bulucu sayesinde yüksek doğrulukta balistik çözüm üretiyor ve gece/gündüz koşullarında kullanılabiliyor. Bu özelliklerinin yanı sıra atış hattı ve görüş hattı stabilizasyonu, otomatik hedef takibi ve gelişmiş balistik algoritmalara sahip olan SARP, hareket halinde de çok hassas atış yapabiliyor. SARP sistemine kullanım gereksinimlerine göre 12.7 mm makinalı tüfek, 7.62 mm makinalı tüfek ve 40 mm bomba atar değişmeli olarak takılabiliyor. Özellikle sabit sistemlerde daha çok gerekli olabilecek uzaktan kumandalı makineli tüfek kullanımı için halen tank, zırhlı araç ve gemilerde kullanılıyor. Türk savunma sanayinin öncü kuruluşu ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen SARP Sistemi, Leopard2A4 tankları ve milli tank ALTAY'da da kullanılacak.