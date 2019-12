-SARP SINIR KAPISI'NDA TIR GEÇİŞLERİ HIZLANDIRILIYOR HOPA (A.A) - 11.10.2010 - Gürcistan'da devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'nın Türk tarafında oluşan tır yoğunluğu gideriliyor. Artvin Valisi Mustafa Yemlihalıoğlu, Gürcü yetkililerle toplantı yaparak, kapıda bir süredir günde 12 saatte yapılan tır geçişlerinin tekrar 24 saate çıkmasını sağladı. Vali Yemlihalıoğlu, yaklaşık 10 günden bu yana Gürcistan'ın Kobileti bölgesinde devam eden yol yapım çalışmalarından dolayı Sarp Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 bin tırdan oluşan yoğunluğun giderilmesi amacıyla, Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Levan Varshalomidze ile Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Salonunda bir toplantı yaptı. Yemlihalıoğlu, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, ilçede Gürcistan tarafından kaynaklanan tır kuyrukları oluştuğunu anımsatarak, ''Şu anda Batum'da Kobileti bölgesinde yol yapım çalışması olduğundan bizim tarafımızda tır kuyrukları oluştu. Tırlarımızın 08.00-20.00 arasında Gürcistan'a çıkışlarını yaptıramıyorduk'' dedi. Yapılan toplantıda, Batum'da da Türk tırları için park yeri oluşturulduğunu öğrendiklerini ifade eden Yemlihalıoğlu, ''Eskiden olduğu gibi kapıdaki geçişler normale döndü. 24 saat esasına göre geçişleri sağladık. Sayın Başbakanı sorunun çözümü için aradım. Kendisi de kısa zamanda Sarp Sınır Kapısı'na geldi ve toplantı yaptık. Tır geçişleri hızlı bir şekilde devam edecek. Birkaç gün içerisinde burada bekleyen tırlar Gürcistan tarafına geçmiş olacak. Sayın Başbakana sorunun çözümündeki katkılarından dolayı devletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Yemlihalıoğlu, ''ortak kapı'' projesinde de son aşamaya gelindiğini, birkaç gün içerisinde anlaşmanın hayata geçirileceğini kaydetti. Acara Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Varshalomidze ise kendi taraflarındaki kapıda modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, ''Aynı zamanda Kobileti şehrimizde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden dolayı bazı sorunlar yaşandı. Burada özellikle her iki ülke iş adamlarına da anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yol yapım çalışmalarını kasım ayının ortalarına doğru hızlı bir şekilde bitirmeyi planlıyoruz'' dedi. Borçka Muratlı köyünde sınır kapısı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Varshalomidze, bir yıl içerisinde kapının faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi. İki ülke arasındaki ''ortak kapı'' projesi kapsamında anlaşmalarda son sürece gelindiğini vurgulayan Varshalomidze, ''Yakın bir tarihte projenin hayata geçirileceğini umut ediyoruz. 20 yıl önce burada toplantı yapamazdık. Birbirimizle buluşamazdık. Ama şimdi burada toplantılar yapıyoruz. Sorunların çözümü için görüşüyoruz. Her iki ülke tarafı hızlı bir şekilde bu kararları alacaktır. Daha hızlı ve kolay geçişler yakın zamanda olacaktır'' diye konuştu. Açıklamaların ardından Vali Yemlihalıoğlu, gümrük sahası ile Sarp Sınır Kapısında bekleyen tır sürücüleriyle bir araya gelerek şoförlerin sorunlarını dinledi. Yemlihalıoğlu, tır sürücülerine Acara Başbakanı ile toplantı yaptıklarını ve tır kuyruklarının sona ereceğini söyledi. Tır sürücüleri ise Vali Yemlihalıoğlu'na, gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Toplantıya her iki ülkenin gümrük yetkilileri de katıldı.