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Sarp Sınır Kapısı'nda kaçakçılar her yöntemi deniyor (2)

34 AYDA, 662 BİN 512 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde sınır kapılarında 2015 ile 2017'nin 10'uncu ayı itibarıyla 19 milyon 410 bin 84 lira değerinde, 662 bin 512 kilo kaçak et ele geçi

15 Kasım 2017 19:06

34 AYDA, 662 BİN 512 KİLO KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde sınır kapılarında 2015 ile 2017\'nin 10\'uncu ayı itibarıyla 19 milyon 410 bin 84 lira değerinde, 662 bin 512 kilo kaçak et ele geçirildi.
Açıklamada; bu yılın 10 aylık döneminde ülke genelinde akaryakıt, araç, çeşitli eşya, gıda, silah, mühimmat ve tarihi eser olmak üzere 4 bin 835 kaçakçılık olayının önüne geçildiği, ele geçirilen malzemelerin değerinin ise 2 milyar 53 milyon 495 bin 683 lira olduğu kaydedildi. Ayrıca, aynı dönemde 844 milyon 841 bin 182 liralık da uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

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