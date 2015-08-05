Sarp Gümrük Sahası'nda 22 milyon liralık kaçak sigara operasyonu

Sarp Gümrük Sahası'ndaki operasyonda 3 milyon 500 bin paket ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarlı kaçak sigarası ele geçirildi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon lira olduğu bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkeye yasa dışı yollardan kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu bilginin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi.

Soruşturma süresince organize suç şebekesine bağlı araçlar ve şüphelilerin isimleri tespit edilerek, Gümrük Sahası'ndaki kamera kayıtları geriye dönük olarak incelemeye alındı.

Şebeke üyelerinin kantar tartımı, pasaport ve gümrük işlemlerini gerçekleştirmeden gümrük sahasına giriş ve çıkış yaptıkları belirlenirken, şüpheliler ile kullandıkları araçlar Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay boyunca gizlice izlendi.

Ramazan Bayramı sonrasında yüklü miktarda kaçak sigara sevkıyatının yapılacağını öğrenen ekipler, şebekenin 2 Ağustos'ta Türkiye'ye yapacağı ilk parti kaçak sigarayı Gürcü plakalı bir araçla göndermesi üzerine operasyon başlattı.

Aracın sahaya girişinden çıkışına kadar bütün hareketleri ayrıntılı olarak izlenirken, kaçak sigara yüklü aracın sahadan çıkışını kolaylaştırmak amacıyla yasal olarak sorunu bulunmayan sahadaki bir başka TIR ile plakalarının değiştirildiği belirlendi.

TIR'ların girişine izin verildi

5 tırlık kaçak sigaranın sevkıyatının ilk partisi olarak geldiği anlaşılan ilk tırın ülkeye girişine izin verildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda araca ilişkin bilgiler güzergah üzerindeki emniyet birimlerine aktarılırken, söz konusu araç Samsun-Ankara karayolu üzerinde rutin trafik kontrolü izlenimi verilerek Gümrük Muhafaza ve Emniyet ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlk tırın gümrük sahasından sorunsuz bir şekilde çıktığı bilgisini alan şüpheliler, diğer kaçak sigaraları da Türkiye'ye sokmak üzere harekete geçti.

Gürcistan'dan Türkiye'ye girmek üzere Sarp Gümrük Sahası'na giriş yapan iki tırın daha gümrük sahasından çıkışına bugün kontrollü olarak izin verildi.

Sevkıyatta kullanılan son iki aracın da gümrük sahasına giriş yapmasının ardından Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerince Hopa yakınlarında eş zamanlı operasyon yapıldı.



15 gözaltı



Araçlarda yapılan incelemelerde tırların tamamen kaçak sigarayla dolu olduğu tespit edildi. İlk sevkıyatla getirilenler de dahil olmak üzere toplam 5 tır dolusu kaçak sigaraya el konuldu.

Kaçak sigaraların 3 milyon 500 bin adet ve piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon lira olduğu belirlenirken, söz konusu miktar ülke tarihinin en fazla ele geçirilen kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.

Operasyon sonucunda konuyla ilgili olarak şebekeyle bağlantılı oldukları düşünülen 5 gümrük muhafaza personeli ile organizatörler, aracılar ve araç sürücülerinin de dahil olduğu toplam 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına bulunan 5 gümrük muhafaza personelinin Bakanlık tarafından açığa alındığı ifade edildi.

Dün Samsun'da ele geçirilen 687 bin paket kaçak sigara ise bir spor salonunu doldurdu.