Engin Günaydın ve Sarp Apak'a tutuklama istemi

Gözaltında tutuldukları İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce ifadeleri alınan 48 şüpheliden 27'si tutuklanma, 12'si de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Savcılık, oyuncular Kenan İmirzalıoğlu, Nehir Erdoğan, Engin Altan Düzyatan, Ersin Korkut ve Özge Özprinççi’nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi ise serbest bırakmıştı.

Günaydın ve Apak, tutuklama istemiyle sevk edildi

Şüpheli avukatlarının verdiği, "oyuncular Engin Günaydın ve Sarp Apak'ın adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği" bilgisinin yanlış olduğu anlaşıldı. Savcılığın mahkemeye tutuklama istemiyle sevk ettiği 27 kişi arasında, oyuncular Engin Günaydın, Sarp Apak, Hakan Yılmaz ve Gökçe Özyol ile şarkıcı Mehmet Erdem'in bulunduğu öğrenildi.

Mahkemenin adli kontrol talebine ilişkin kararı

Nöbetçi hakimlik, ilk olarak, adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilere ait dosyaları inceledi. Hakimlik, aralarında oyuncular Murat Eken ve Duygu Yetiş’in de olduğu 8 kişi hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta karakolda imza verme zorunluluğundan oluşan adli tedbirlerin uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerden Sinem Gültekin, Şahin Irmak, Mustafa Şinasi Yurtsever ve Koray Candemir hakkında ise hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmadı.